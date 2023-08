Ancona, ladro si intrufola in una villetta: 12enne a casa con i nonni lo fa arrestare

Un’azione eroica è avvenuta ad Ancona dove una giovanissima di 12 anni ha salvato i nonni da un malvivente che, in quei frangenti, era entrato dentro la villetta nella quale vive. Stando a quanto si apprende il delinquente avrebbe fatto irruzione all’interno dell’abitazione senza che l’anziana coppia potesse accorgersi di nulla. La 12enne, dopo essersi rifugiata inizialmente in bagno, è intervenuta, manifestando tutto il suo coraggio.

Ancona, ladro fa irruzione in una villetta: 12enne salva i nonni

La 12enne, dopo essersi chiusa in bagno, si sarebbe resa conto di non poter aver modo di lanciare l’allarme. La giovanissima ha quindi sceso le scale e si è subito recata dai nonni per accertarsi che stessero bene, il tutto senza farsi scoprire dal ladro. Una volta appurato ciò e realizzato che per fortuna stavano bene ha provveduto ad allertare i genitori. Questi ultimi hanno infine chiamato gli uomini del 112.

L’arrivo del 112

Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno arrestato l’uomo. Il malvivente – riporta “La Stampa” – è un uomo di 51 anni che abita non molto distante dalla giovane. Nella refurtiva sarebbero stati presenti due orologi d’oro, inoltre avrebbe parcheggiato un Fiat Doblò anch’esso rubato. Al ladro sono state mosse le accuse di tentato furto in abitazione e furto aggravato. L’arresto è stato già convalidato.