Ancona, ritrovato il cadavere di Andreaa Rabciuc in un casolare

La tragica scoperta del cadavere di Andreaa Rabciuc è stata effettuata in un isolato casolare situato nel territorio di Castelplanio, nella provincia di Ancona. Il corpo della giovane donna, ridotto allo stato scheletrico a causa del trascorrere del tempo, è stato trovato da un’abitante che ha notato delle finestre sfondate nel piano terreno dell’edificio. Gli accertamenti di polizia scientifica sono stati immediatamente avviati dai carabinieri del Ris, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area circostante. Tuttavia, nonostante questo drammatico ritrovamento, rimangono ancora molti interrogativi irrisolti sulla morte di Andreaa Rabciuc. Le autorità continueranno ad indagare per cercare risposte e fare luce su questa terribile vicenda.

Le indagini sul caso Rabciuc: appelli, presunti avvistamenti e piste infruttuose

Le indagini sul caso Rabciuc si sono rivelate estremamente complesse e hanno coinvolto diverse autorità competenti. La madre e gli amici di Andreaa hanno fatto appelli disperati attraverso i social media, segnalando presunti avvistamenti della ragazza a Roma o Milano, nonché collegamenti con i suoi profili social. Tuttavia, tutte queste piste si sono dimostrate infruttuose nel fornire indizi significativi sul suo destino. Inoltre, l’ipotesi che un cadavere trovato in un canale al Pigneto di Roma potesse appartenere ad Andreea è stata smentita dopo ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno condotto numerosi sopralluoghi nell’area circostante e nell’appezzamento di terreno vicino alla strada Montecarottese dove la ragazza era stata vista per l’ultima volta, su disposizione del procuratore della Procura di Ancona che aveva aperto un fascicolo sulla sua scomparsa. Durante le indagini, il fidanzato Simone Gresti è stato indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti, ma al momento non sono emerse prove concrete per collegarlo alla morte della giovane donna.