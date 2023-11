Jovanotti ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute dopo il grave incidente in bici da lui avuto a Santo Domingo.

Jovanotti: l’incidente in bicicletta

Jovanotti ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute e dopo che, nei mesi scorsi, è stato costretto a subire un delicato intervento a seguito di una brutta caduta in bicicletta avuta a Santo Domingo. “Sono quattro mesi dal botto. Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Adesso sto iniziando ad appoggiare il piede. I muscoli fanno male ma insomma procediamo”, ha affermato, e ancora:

“Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi. Forse sei mesi. Non lo so. Nessuno lo sa, nemmeno gli ortopedici. Mi fanno delle previsioni però poi io le smentisco. Tra poco dovrò operarmi di nuovo per togliermi la placca alla clavicola perché mi sta staccando. Rido per non piangere… Perché ho fatto un gran casino”. Al momento Jovanotti è stato costretto a rinviare il suo tour e in tanti tra fan, amici e colleghi, gli hanno espresso la loro vicinanza e i loro auguri di pronta guarigione. Il cantante continua ad aggiornare costantemente i suoi fan sui suoi progressi, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto.