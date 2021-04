Ancora scontri in Val di Susa: no Tav contro il nuovo autoporto

I no Tav sono contro il nuovo autoporto dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia: all'avvio dei lavori scontri con la polizia.

In Val di Susa tornano gli scontri tra i sostenitori no Tav e le forze dell’ordine. ll motivo questa volta è l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia, al quale coloro che si oppongono già alla Torino-Lione sono contrari.

Gli scontri sarebbero andati avanti fino alle 3 del mattino, con sassi e petardi che sarebbero stati lanciati contro la polizia che a sua volta avrebbe risposto con i lacrimogeni. Diversi i feriti, sia tra i manifestanti sia tra i polizioni e gli operai del cantiere di San Didero.

I no Tav contro il nuovo autoporto

Sul sito Notav.info, vero punto di riferimento per il movimento che si oppone alla costruzione della Torino – Lione, è stata così giustificata la presenza dei propri militanti alla manifestazione di protesta: “Senza nessuna vergogna, con l’Italia che urla alle terapie intensive e un Governo che non si preoccupa della salute e della tutela dei suoi cittadini, ormai anche in grave crisi economica e sociale, lo Stato sostiene l’avanzamento di quest’opera scellerata ed ecocida”.

La tensione dunque in quella parte del Paese è sempre molto alta e non è da escludere che, con l’arrivo dei fondi del Recovery Fund e con i nuovi investimenti in infrastrutture, possa elevarsi ancora di più.