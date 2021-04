Andrea e Rosalinda fingono di stare insieme? Le parole di un’ex gieffina

Gli ultimi rumors su Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono davvero sconcertanti: le dichiarazioni di un ex concorrente del Gf Vip

Tra Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e Stefania Orlando pare non esserci nessuna faida, come precedente supposto da alcuni fan del Grande Fratello Vip. Ospite di recente a Non succederà più su Radio Radio, la bella Stefania non solo ha rivelato di essere in buoni rapporti con i due ex compagni di gioco, ma ha anche messo a tacere alcuni rumors davvero incredibili.

Secondo alcune voci, infatti, l’ex volto della Ares Film e il figlio dell’ex portiere interista non starebbero davvero insieme.

“Rosalinda e Andrea Zenga si sono avvicinati verso la fine e li abbiamo vissuti poco.

Però, a quanto vedo dai social e da quanto mi raccontano loro stessi, la loro storia sta andando molto bene. La relaziona è confermata, loro sono molto carini. […] Sono molto felici e innamorati. Sono molto contenta per loro. Penso che questo loro rapporto durerà”.

Del resto, se Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stessero davvero fingendo una relazione, forse avrebbero volentieri partecipato a Temptation Island cavalcando l’onda dell’attuale popolarità.