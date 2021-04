Rosalinda Cannavò si dà al canto: la nuova carriera dell’ex gieffina

Dopo il Gf Vip 5, Rosalinda Cannavò ha deciso di dedicarsi alla musica e al canto in particolare, prendendo lezioni dal compositore Gigi Finizio

Finita l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò ha deciso di perseguire dei nuovi obiettivi. Oltre alla storia con Andrea Zenga, che pare proceda alla grande, l’ex gieffina ambisce infatti a migliorare anche le sue qualità artistiche.

A parte la recitazione, l’ex gieffina appare dunque determinata nel dedicarsi al canto. In questo suo nuovo traguardo si sta facendo peraltro aiutare da un maestro d’eccezione, ossia Gigi Finizio, compositore napoletano all’attivo fin dagli anni ottanta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosalinda Cannavò (@adua.del.vesco)

In un’intervista rilasciata a a Turchesando, il musicista ha definito Rosalinda “molto intonata”, annunciando che la vedrebbe bene in un suo spettacolo. La stima è del resto reciproca, dal momento che, come detto, l’ex volto della Ares Film è prontissima a lanciarsi a pie’ pari in questa nuova avventura. Pur non avendo mai studiato, la Cannavò ha dichiarato di essere molto impegnata su questo fronte, precisando che cantare le fa provare una “sensazione indescrivibile”.