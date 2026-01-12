Andrea Iannone, la fine della storia d'amore con Elodie e la consolazione in Rocio Munoz Morales. Il pilota di Vasto è di nuovo uomo copertina.

Andrea Iannone torna al centro del gossip nostrano dopo essersi lasciato da poco tempo con la sua ex Elodie anche se sulla fine della relazione non vi è stata ancora l’ufficialità i due tuttavia hanno attivato un rispettivo silenzio social. In questo tempo di “inattività” il pilota abruzzese si sarebbe già rimesso in moto.

Andrea Iannone e la fine del rapporto con Elodie

Andrea Iannone ed Elodie, il rapporto tra le due star è arrivato al capolinea, niente più like su Instagram e foto di coppia insieme.

I due hanno anche festeggiato il periodo natalizio separati e a confermare indirettamente l’addio ci ha pensato “Chi” che ha paparazzato Iannone in compagnia di un’altra celebrità molto nota del nostro paese.

Elodie tuttavia non si è persa d’animo ed avrebbe trovato la sostituta, avete letto bene, Elodie si fatta fotografare in più occasioni al fianco della ballerina Franceska Nuredini che ha preso parte all’ultimo tour della cantante.

La notizia è trapelata dalla Gazzetta dello Sport e come riportato da Biccy.it ha ammesso il gossip come puro rumors, se fosse ufficiale si tratterebbe di un coming out del tutto inatteso.

Iannone ha scelto Rocio per il suo nuovo inizio

Tornando a parlare di Andrea Iannone, le foto scattate da “Chi” lo hanno ritratto all’uscita di un noto hotel di lusso in Franciacorta assieme a Rocio Munoz Morales.

Il pilota e l’attrice e conduttrice spagnola avrebbero quindi intrapreso una frequentazione. Anche per lei la separazione è fresca, poche settimane fa infatti si è lasciata ufficialmente con l’ex compagno ed attore Raoul Bova.

Sicuramente questa presunta nuova relazione riporterà al centro delle cronache rosa il talento abruzzese, molto a suo agio sulle copertine patinate come al limite sui principali tracciati motociclistici europei.