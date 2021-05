Andrea Iannone e Carmen Victoria Rodriguez: Andrea Iannone fidanzato con un’altra Rodriguez

Andrea Iannone è fidanzato con una nuova splendida modella? Le indiscrezioni sul conto del pilota.

Dopo aver aperto il suo primo ristorante a Lugano, Andrea Iannone sembra aver ritrovato la serenità anche in amore: lui e la modella venezuelana Carmen Victoria Rodriguez sono stati paparazzati insieme in un bar.

Andrea Iannone e Carmen Victoria Rodriguez

Secondo indiscrezioni Andrea Iannone avrebbe una nuova fiamma: si tratterebbe della modella Carmen Victoria Rodriguez, che pur avendo lo stesso cognome di Belen non avrebbe nulla a che fare con l’ex compagna del pilota. Originaria del Venezuela, Carmen Victoria è una stupenda modella motlo amica di Francesca Sofia Novello. Lei e Iannone sarebbero stati avvistati per la prima volta durante una loro colazione in un bar di Milano, e per il momento non hanno confermato né smentito la notizia.

Il pilota da circa un anno risulta essere single (ossia dalla fine della sua storia con Giulia De Lellis, seguita alla relazione importante avuta con Belen Rodriguez). Di recente ha aperto un nuovo locale a Lugano, dove ha acquistato la sua lussuosa villa.

Andrea Iannone: le storie d’amore

Gli ultimi 2 anni non sono stati particolarmente fortunati dal punto di vista amoroso per Andrea Iannone: prima è stato lasciato da Belen Rodriguez, che aveva deciso di rimettersi insieme al suo ex marito, Stefano De Martino (salvo poi lasciare anche lui).

A seguire ha avuto una storia con l’influencer Giulia De Lellis, che invece si è separata da lui per tornare insieme ad Andrea Damante (che ha poi deciso di lasciare nuovamente). Il pilota uscirà allo scoperto con Carmen Victoria Rodriguez? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì, ma per il momento sulla questione tutto tace.

Andrea Iannone: i sentimenti per la De Lellis

Iannone ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, e finora si era semplicemente limitato a smentire le notizie in circolazione sulla sua vita privata. Dopo la sua discussa rottura da Giulia De Lellis – che uscì contemporaneamente allo scoperto con Andrea Damante – Iannone ha rotto la sua proverbiale riservatezza smentendo di aver mai provato amore per l’influencer. “Al momento sto bene. Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo”, aveva affermato, e ancora: “L’importante è non avere rimpianti e conservare rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l’amore vero arriva al momento giusto e se non è arrivato non è il momento giusto”.