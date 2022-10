Il cordoglio del sindaco Bordin e le parole commoventi per ricordare il povero Andrea Parisotto, morto a 49 anni per un malore improvviso

Andrea Parisotto morto a 49 anni per un malore improvviso: addio al presidente di Sportsystem, un vero atleta con eccezionali doti imprenditoriali che lo avevano portato ai vertici dell’attività di settore. Presidente di Sportsystem del Museo dello Scarpone, Parisotto era molto noto in tutto il settore della calzatura sportiva a Montebelluna e nell’Asolano.

Andrea Parisotto, il malore improvviso

Era uno sportivo lui stesso e praticava sport outdoor e sci, oltre ad essere stati nella filiale americana per diversi anni. In un secondo momento Andrea aveva creato una sua holding, la Ap8 Invest Srl Holding Company. Fino al 2018 il dinamico imprenditore aveva lavorato all’interno dell’azienda di famiglia Scarpa, poi, ad aprile del 2021, era stato nominato presidente dell’Associazione dello Sportsystem e della Fondazione del Museo dello Scarpone.

Il ricordo del sindaco Bordin

Sui social il primo cittadino Adalberto Bordin ha dedicato alla memoria di Parisotto un post: “Sono attonito e scosso per questa tristissima notizia, innanzitutto perché parliamo di un padre di famiglia di soli 49 anni. A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo quindi il cordoglio alla famiglia per l’improvvisa e inaspettata scomparsa di una figura dedita, appassionata e sempre disponibile”. E ancora: “Di Andrea non posso che sottolineare le doti professionali e strategiche che ho potuto apprezzare in diverse occasioni”.