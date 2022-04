Svolta nel giallo della sparizione di Andrea Rabciuc, campionessa di tiro con l'arco. Il fidanzato è indagato per sequestro di persona.

Simone, fidanzato di Andreea Rabciuc, è indagato per sequestro di persona. Un’importante svolta nel giallo della sparizione della campionessa di tiro con l’arco.

Andreea Rabciuc, fidanzato indagato per sequestro di persona

È arrivata la prima svolta importante nel giallo della sparizione della campionessa di tiro con l’arco Andreea Rabciuc. Il fidanzato è indagato per sequestro di persona. Gli inquirenti hanno fatto sapere che l’iscrizione nel registro è “un atto dovuto a garanzia dell’indagato“. I militari hanno sequestrato i vestiti che Simone indossava la sera in cui ha visto per l’ultima volta Andreea, la sua auto e il suo cellulare, così come la roulotte adiacente alle mura del casolare, dove si tenevano festini con qualche amico, e il casolare in via Monte Carottese, da cui la giovane era scappata il 12 marzo dopo un litigio.

Erano passate da poco le sei e mezza del mattino. Andreea indossava i pantaloni e una felpa con disegnati Tom e Jerry, degli scarponcini neri e uno zainetto verde fluorescente, con un cappellino rosa con le orecchie di gatto. Prima di entrare in casa Simone le avrebbe tolto il suo cellulare dalle mani.

Il messaggio di Andreea all’ex fidanzato

Secondo un amico, Simone si sarebbe arrabbiato perché durante la festa Andreea avrebbe mandato dei messaggi all’ex fidanzato Daniele, compreso l’ultimo messaggio vocale inviato.

“Stasera resto qui ma da domani sono libera, aiutami a scomparire” ha dichiarato la ragazza. Simone ha tenuto il telefono per un giorno e mezzo, prima di consegnarlo alla madre di Andreea. Qualche giorno prima del 12 marzo, Simone aveva postato su Facebbok un post con insulti molto pesanti rivolti alla fidanzata. La mattina del 12 marzo Simone avrebbe potuto incontrare Andreea lungo la strada che dal casolare porta a Jesi, un percorso lungo una decina di chilometri in mezzo al nulla, tra i terreni agricoli.

Lui era uscito in auto circa 20 minuti dopo di lei, ma ha dichiarato di non averla vista. Le videocamere dell’unica area di servizio su quel tratto di strada purtroppo non funzionavano. Nelle ultime ore uno dei profili social della ragazza si è animato e il sospetto è che qualcuno possa essere entrato conoscendo la password.