Andrew Tate, accusato di stupro e tratta di esseri umani: revocati i domiciliari

Revocati gli arresti domiciliare, da parte di un tribunale di Bucarest, all’influencer ed ex campione anglo-americano di kickboxing Andrew Tate e a suo fratello Tristan, entrambi in attesa di giudizio per traffico di esseri umani e stupro.

L’accusa

L’atto di accusa di arresto, depositata presso il tribunale di Bucarest, afferma che i quattro imputati (Andrew Tate, il fratello e altre due persone) avrebbero costituito un gruppo criminale nel 2021 per portare avanti il reato di tratta di esseri umani non solo in Romania ma anche in altri Paesi, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Sono state le testimonianze di sette presunte vittime a mettere nei guai gli indagati, le vittime sembrerebbe siano state reclutate dai fratelli Tate attraverso false promessi di amore e matrimonio. Le malcapitate venivano convinte a recarsi nel distretto di Ilfov, in Romania, dove i quattro esercitavano atti di violenza fisica e mentale attraverso intimidazioni, sorveglianza costante e controllo. Le donne sarebbero state sfruttate sessualmente da tutti i membri del gruppo e costrette a compiere atti allo scopo di produrre e diffondere, attraverso piattaforme di social media, materiale pornografico.

L’arresto

Andrew Tate è stato tratto in arresto in Romania lo scorso 29 dicembre e deve rispondere delle accuse di stupro, tratta di esseri umani e associazione a delinquere. L’uomo e suo fratello erano agli arresti domiciliari da marzo, dopo aver scontato tre mesi di carcere e la loro detenzione era stata prolungata più volte per permettere agli inquirenti di concludere le indagini.

