Nylah Boone, influencer perde lavoro da Apple per aver condiviso video su TikTok

Nylah Boone voleva mostrare l’emozione del primo giorno di lavoro per Apple a tutti i suoi follower, ma il video pubblicato su TikTok le è costato il rinnovo del contratto. La storia dell’influencer sta facendo discutere. Nel suo video non vengono mostrate informazioni riservate sul lavoro per Apple, per cui non si riesce a giustificare il licenziamento. Nylah Boon è una content creator e si occupa di viaggi e lifestyle e mostra su TikTok la sua vita quotidiana ai suoi trentamila follower, incluso il suo lavoro. Il video di cui si parla fa parte di una mini serie dal titolo “Black Girl Working in Tech“, che aveva lo scopo di abbattere i pregiudizi sulle persone di colore e ispirare altre ragazze a seguire i suoi sogni. Ad aprile, quando lavorava per Apple, ha condiviso un video in cui mostrava il suo primo giorno di lavoro. Parte delle riprese sono avvenute in ufficio, ma senza svelare dettagli sul lavoro svolto.

Influencer perde lavoro da Apple per un video: il divieto di condividere immagini dell’azienda

Il video ha ottenuto 83mila reazioni e centinaia di commenti che le chiedevano consigli per la carriera. A maggio, però, ha inaspettatamente perso il lavoro. Il contratto a tempo determinato non è stato rinnovato. Non è chiaro se le due cose siano collegate. Boone ha poi trovato una nuova posizione in un’agenzia di marketing, dove le è permesso di realizzare contenuti TikTok mentre lavora. La policy di Apple vieta ai dipendenti, in linea generale, di condividere immagini dall’interno dell’azienda o dal proprio ufficio, ma l’influencer difende la sua scelta e sottolinea l’importanza del suo ruolo.