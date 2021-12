Angela Merkel, il messaggio di Ikea: “Finalmente a casa”

"Finalmente a casa": così Ikea ha salutato Angela Merkel al termine del suo mandato.

Dopo 16 anni di guida come cancelliera tedesca, Angela Merkel si è infine ritirata. A prendere il suo posto il socialdemocratico Olaf Scholz. L’ex cancelliera adesso potrà concedersi un po’ di riposo dopo le numerose (e gravose) incombenze di questi quasi 20 anni al Bundestag.

Ricordiamo come nel corso del suo mandato la Merkel abbia avuto un ruolo fondamentale all’interno dell’Unione Europea. Ikea, celebre multinazionale svedese specializzata nel settore immobiliare, ha voluto “salutare” l’ex cancelliera con un messaggio molto particolare.

Angela Merkel: l’inserzione pubblicitaria di Ikea

In data 8 dicembre, su una pagina dei quotidiani Süddeutsche Zeitung e Frankfurter Allgemeine Zeitung è stata pubblicata un’atipica inserzione pubblicitaria dell’Ikea, in cui viene ritratta una donna dalle sembianze (e atteggiamenti) che ricordano non poco quelli di Angela Merkel.

La donna appare seduta su una poltrona. Come didascalia all’immagine il seguente messaggio di congedo nei confronti dell’ex cancelliera tedesca: “Finalmente a casa”.

L’uscita di Angela Merkel dal cancellierato

Proprio l’8 dicembre, Angela Merkel si è ufficialmente congedata dal suo ruolo di cancelliera della Repubblica federale della Germania. Un’era durata 16 anni quella Merkel, la cui ultima parte è stata caratterizzata da numerose e ingenti difficoltà a causa della pandemia da Covid-19.

Addio Angela Merkel: è il turno di Scholz

Olaf Scholz (63 anni), appartenente al Partito socialdemocratico, è stato eletto nuovo cancelliere del Bundestag con un totale di 395 voti. Scholz risulta essere il quarto cancelliere appartenente all’Spd. I suoi predecessori sono stati Willy Brandt, Helmut Schmidt e Gerhard Schroeder.