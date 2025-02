Nell'Angelus, Papa Francesco ha ringraziato i fedeli per la vicinanza e le preghiere, ricordando i messaggi dei bambini. Ha anche chiesto preghiere per la pace nei conflitti in corso nel mondo.

Papa Francesco, ricoverato da dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma, non ha potuto presiedere l’Angelus, ma ha comunque voluto condividere un messaggio con i fedeli.

Angelus Papa Francesco, il messaggio: “Continuo il mio ricovero con fiducia”

Nel messaggio diffuso dal Vaticano, il Pontefice esprime la sua fiducia e ringrazia i medici e tutti coloro che stanno pregando per lui. “Continuo il mio ricovero al Policlinico Gemelli con fiducia, seguendo le cure necessarie; e anche il riposo fa parte del trattamento”, ha scritto Bergoglio che per motivi di salute non ha potuto presiedere l’Angelus. “Sono profondamente grato ai medici e a tutto il personale sanitario per la loro dedizione e l’attenzione che mi stanno dimostrando in questi giorni.”

Angelus Papa Francesco: la vicinanza e le preghiere dei fedeli

Papa Francesco ha poi ricordato con emozione i numerosi messaggi di affetto ricevuti. In particolare le lettere e i disegni dei bambini: “Sono stati un conforto e mi hanno toccato profondamente”, ha aggiunto. “Grazie per la vicinanza e per le preghiere che mi sono giunte da tutto il mondo. Affido tutti all’intercessione di Maria e vi chiedo di pregare per me.”

Non è mancato un accenno alla guerra in Ucraina. In occasione del terzo anniversario dell’invasione su larga scala: “Questa ricorrenza è dolorosa e vergognosa per tutta l’umanità”, ha commentato il Papa, rinnovando la sua vicinanza al popolo ucraino. Ha poi invitato i fedeli a pregare per la pace in tutte le zone di conflitto, ricordando le vittime in Palestina, Israele, Medio Oriente, Myanmar, Kivu e Sudan.