Anna Carlucci, sorella di Milly: "Le liti a Ballando? Ognuso si assume le sue responsabilità"

Anna Carlucci, sorella di Milly Carlucci e coordinatrice delle pagine social di Ballando con le Stelle, ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con la sorella e sul programma tv.

Anna Carlucci: la confessione

Anna Carlucci è un ex volto televisivo e oggi lavora soprattutto nel dietro le quinte, occupandosi in particolar modo di coordinare le pagine social dedicate a Ballando con le Stelle, lo show condotto da sua sorella Milly. Anna Carlucci ha espresso la sua stima verso la professionalità di sua sorella e ha anche svelato alcuni retroscena su questa ultima edizione del programma, dove tra liti e polemiche, in tanti si sono chiesti come andassero veramente le cose tra i giudizi e i concorrenti del programma.

“Il clima è di grande serenità.

Le liti tra i giudici non sono una novità, li ho sempre visti discutere e andare d’accordo. Voglio anche precisare che a differenza delle edizioni estere di Ballando con le stelle come pure del Cantante Mascherato(altro programma condotto da Milly Carlucci, ndr) dove la giuria viene guidata nei commenti dagli autori con un auricolare e le puntate non sono in diretta, da noi il giurato dice quello che vuole e se ne assume la responsabilità a 360 gradi”, ha confessato Anna Carlucci.

La sorella della conduttrice ha anche dichiarato che, come Milly Carlucci, si augurerebbe che a Montesano (squalificato per aver indossato la maglietta della Decima Mas) venga data quantomeno l’occasione di parlare di quanto accaduto, anche se al momento la Rai non avrebbe concesso al programma di farlo tornare al suo interno.

Quanto a sua sorella Milly invece, Anna Carlucci ha dichiarato: “Com’è dietro le quinte? Milly è una persona dolcissima con una forza incredibile. Il suo successo è frutto di un lavoro continuo di cui lei non perde nemmeno un dettaglio. Su Ballando, dalle scarpe al trucco al parrucco, passa tutto da lei.”