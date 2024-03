Nella notte scorsa, un atto vandalico ha scosso il quartiere Trastevere a Roma, con il busto raffigurante l’indimenticabile attrice Anna Magnani divelto dalla sua nicchia in via della Pelliccia.

Anna Magnani, rimosso il busto a Trastevere

Gli agenti della polizia locale del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale, responsabili dei controlli notturni legati alla movida, sono intervenuti prontamente sul luogo.

Il busto, che celebra la grande icona cinematografica, è stato recuperato grazie all’immediata azione delle forze dell’ordine. Sul posto sono attualmente in corso indagini mirate a individuare i responsabili di questo gesto vandalico, che ha suscitato indignazione nella comunità.

Anna Magnani, rimosso il busto a Trastevere: ritrovato

Le telecamere di sorveglianza delle vie circostanti stanno ora fornendo preziosi elementi per le indagini in corso. La sottrazione del busto di Anna Magnani non è soltanto un atto vandalico, ma un affronto alla memoria storica e culturale della città eterna.

Il busto, è stato recuperato grazie all’intervento del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale e riportato nel suo posto originario, simbolo della forza e della bellezza che Anna Magnani ha portato nel mondo del cinema e oltre.