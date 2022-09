Anna Paratore, la madre di Giorgia Meloni: “Spero che elimini il reddito di cittadinanza ai 18enni”

Nel cuore della Garbatella Anna Paratore, mamma di Giorgia Meloni, parla della vittoria della figlia alle elezioni, elogiando il suo duro lavoro.

É contenta e fiera della figlia Anna Paratore, madre di Giorgia Meloni, che parla del successo della figlia alle elezioni ai microfoni de La Repubblica:

“Sono contenta come qualsiasi madre che gioisce sei figli sono contenti di quello che fanno”.

Inoltre:

“Aspettiamo e vediamo come evolve lo scenario. Noi in famiglia siamo abituati a essere cauti, vediamo come va a finire. Certo sono contenta”.