Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato: il fortunato è un cuoco. La professoressa di canto di Amici ha vuotato il sacco durante una puntata de La vita in diretta. A punzecchiarla, neanche a dirlo, è stato il conduttore Alberto Matano che, sul finale della diretta, le ha chiesto la ricetta del piatto pasta e patate.

Ovviamente, Matano ha rivolto la domanda alla Pettinelli perché il suo nuovo fidanzato è un cuoco. Alberto ha così ipotizzato che lei potesse essere a conoscenza della ricetta napoletana pasta e patate. “Si fa o no con la provola?“, ha chiesto il conduttore. Anna, senza sbilanciarsi più di tanto, ha replicato: “Il mio fidanzato, che è cuoco, la fa con la provola“. Immaginiamo, quindi, che l’abbia conquistata con un ottimo piatto di pasta e patate.

Anna Pettinelli ha ammesso di avere un nuovo fidanzato che, di professione, è un cuoco, ma non ha svelato altri dettagli sul suo conto. Ad oggi, l’identità dello chef resta top secret.