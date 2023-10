Anna Pettinelli presenta il suo nuovo amore: "Si chiama Giuseppe e fa il cuoco"

Anna Pettinelli ha svelato per la prima volta di avere una nuova fiamma e ha svelato alcuni retroscena sul suo partner e sulla loro storia d’amore.

Anna Pettinelli: il nuovo amore

Per la prima volta a Verissimo Anna Pettinelli ha svelato di avere un nuovo amore: il nome di lui è Giuseppe e lavorerebbe come cuoco.

“Va avanti da un bel pò, ci siamo incontrati a maggio. Cucina bene perché è la sua professione, fa il cuoco, prima faceva tutt’altro. Si chiama Giuseppe, Beppe. Innamorarsi da grandi è tutta un’altra cosa, non ti parte il colpo di fulmine, mi sono innamorata piano”, ha rivelato l’insegnante di Amici, che oggi sembra dunque aver ritrovato la serenità in amore. Quanto alle sue storie passate (come quella importante con Stefano Macchi) la Pettinelli ha invece dichiarato:

“Le storie passate sono un pò come i dolori del parto, se non uno non li dimenticasse non farebbe altri figli. I dolori si dimenticano e ci si innamora di nuovo. Non tengo rancore, ma certe cose non le perdonerò mai, non ci penso mai. Non perdono il tradimento, le bugie, l’opportunismo che certi rapporti hanno avuto, sono fantasmi del passato”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sul suo conto e si chiedono se svelerà ulteriori dettagli sulla sua nuova storia d’amore.