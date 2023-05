Stefano Macchi ed Elisa D'Ospina sono diventati genitori: la prima foto del bimbo fa il pieno di like.

Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina sono diventati genitori. L’ex compagno di Anna Pettinelli e la sua dolce metà hanno condiviso con i fan la prima foto e il nome del piccolino.

Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina sono diventati genitori

Fiocco celeste in casa di Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina: i due sono diventati genitori di un bellissimo maschietto, che hanno chiamato Niccolò. Il parto era atteso da giorni, quindi per i fan non è stata una notizia inaspettata.

L’annuncio di Stefano ed Elisa

Stefano ed Elisa hanno condiviso un dolcissimo scatto su Instagram, che li ritrae con il piccolo Niccolò. A didascalia, Macchi ha scritto:

“Eccoci, è arrivato il momento. Da adesso si naviga e si vola”.

Poco dopo, il doppiatore ha postato una Stories con la sua famiglia, aggiungendo come colonna sonora la canzone Peter Pan di Enrico Ruggeri: “Ti abbandoni, liberi le mani, Non ti piace stare sveglio meglio di così, Non saremo mai”.

Macchi e D’Ospina genitori: gli auguri di amici e fan

L’annuncio di Macchi e D’Ospina ha immediatamente attirato l’attenzione di amici e fan. Da Caterina Balivo a Daniela Ferolla, passando per Margherita Zanatta, Natasha Stefanenko, Gianluca Impastato e Simona Ventura: in tanti hanno fatto gli auguri ai neo genitori.