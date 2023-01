Gender reveal: Elisa D'Ospina e Stefano Macchi svelano il sesso del figlio

Uno scatto condiviso sui social per svelare il sesso del figlio in arrivo. Lo hanno postato il doppiatore Stefano Macchi e la modella Elisa D'Ospina,

Una notizia troppo emozionante per tenersela tutta per sè.

E così Stefano Macchi ed Elisa D’Ospina hanno usato i social per condividerla con i loro numerosi fan. Il doppiatore e la modella hanno cioè fatto il loro ‘gender reveal’ ovvero svelato il sesso del bebè in arrivo con una tenera foto accompagnata da altri romantici scatti di un momento dalla coppia tanto atteso.

Elisa D’Ospina e Stefano Macchi: il gender reveal

La notizia della gravidanza era stata data da Elisa all’ex marito di Anna Pettinelli, lo scorso novembre ed oggi si è arrivati al nuovo step di un percorso il cui epilogo sarà la nascita di un figlio.

Per rivelarne il sesso hanno utilizzato una grande scatola bianca all’interno della quale è stato inserito un palloncino e, a sua volta, al suo interno sono stati messi dei piccoli palloncini. Su quello più grande è stato scritto “It’s a boy or a girl?”

L’annuncio della gravidanza e la lettera romantica

Già in occasione dell’annuncio della gravidanza la D’Ospina aveva sorpreso Macchi in modo romantico, consegnandogli un pacchetto all’interno del quale c’era il test di gravidanza positivo, il tutto nella splendida cornice di Piazza San Pietro a Roma. Il doppiatore in lacrime, ha reagito dicendo “non mi sembra vero” mentre nel video successivamente comparso sui social si sente in sottofondo la voce del doppiatore leggere il contenuto della lettera che la compagna gli aveva consegnato: “Non hai scelto nulla quando i tuoi occhi si tuffano nella mia anima e non ho scelto nulla quando i miei occhi si tuffavano nella tua anima.

Parlando raccontavamo altre intenzioni. Abbiamo volato in un universo comune, buio, silenzioso ma fatto di respiri, di due spiriti illuminati dalle stelle. E a ritmo del nostro amore improvviso, sei tu che ci hai scelto. Quando ci siamo riconosciuti, sei sempre stato con noi. Come adesso che ti aspettiamo davvero”.