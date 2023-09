Anna Pettinelli è tornata a parlare della presunta lite con Maria De Filippi. La speaker radiofonica, che sta per tornare ad Amici come professoressa di canto, ha voluto chiarire una volta per tutte la situazione.

Anna Pettinelli: la verità sulla lite con Maria De Filippi

Intervistata dal settimanale NuovoTv, Anna Pettinelli ha parlato del suo ritorno ad Amici di Maria De Filippi. La speaker radiofonica prende il posto di Arisa, che ha lasciato il talent di Canale 5 per debuttare nella giuria di The Voice Kids. In vista del suo nuovo arruolamento nel programma mariano, Anna ha voluto chiarire una volta per tutte il chiacchiericcio su una presunta lite tra lei e la De Filippi.

Nessuna lite tra Anna Pettinelli e Maria De Filippi

La Pettinelli ha sottolineato che Maria è una “comandante d’eccezione“, motivo per cui non c’è stata nessuna lite. Ha dichiarato:

“Se c’è stata una rottura? No, non c’è stato alcun problema, proprio alcuna rottura. Io e Maria abbiamo un rapporto di reciproca stima e rispetto”.

Anna Pettinelli tranquillizza i fan

In conclusione, Anna Pettinelli ha tranquillizzato i fan invitandoli a non credere sempre al chiacchiericcio:

“Non date retta ai rumor, è davvero tutto a posto, nessuna rottura”.

L’appuntamento con Amici 23 è fissato per domenica 24 settembre 2023, alle ore 14 su Canale 5.