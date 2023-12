Anna Pettinelli, oltre ad essere prof di canto di Amici di Maria De Filippi, è spesso ospite di trasmissioni Rai e Mediaset. A quanto ammonta il suo cachet? La differenza tra Viale Mazzini e il Biscione è enorme.

Anna Pettinelli: svelati i cachet per le ospitate Rai e Mediaset

Oltre ad essere professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi, Anna Pettinelli è spesso opinionista de La vita in diretta di Alberto Matano e di Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino. La speaker radiofonica, a quanto pare, ha giornate super impegnate, che iniziano al mattino presto e finiscono la sera tardi. Ovviamente, tutto questo non lo fa gratis, ma dietro pagamento di cachet di tutto rispetto.

Anna Pettinelli: cachet diversi tra Rai e Mediaset

E’ stato il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi a svelare i cachet di Anna Pettinelli. In qualità di ospite e opinionista de La vita in diretta, incasserebbe 300 euro lordi a puntata, mentre a Pomeriggio Cinque verrebbe pagata 1000 euro lordi per ogni diretta.

Cachet Rai e Mediaset perché sono così diversi?

Come mai c’è tanta differenza tra i cachet Rai e quelli Mediaset? 700 euro non sono pochi, specialmente perché si parla dello stesso identico lavoro. Non abbiamo una risposta certa, ma Dagospia ha svelato che la Merlino, per battere Matano, starebbe facendo di tutto, compreso offrire compensi triplicati agli opinionisti.