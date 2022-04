Dopo un periodo "no" dovuto alla nascita del quinto figlio di Gigi D'Alessio Anna Tatangelo festeggia con uno scatto social il compleanno del suo "ometto"

Una raggiante Anna Tatangelo festeggia con uno scatto social il compleanno del figlio Andrea, che lo scorso primo aprile ha compiuto 12 anni e che assomiglia molto a LDA, con cui ha in comune il padre: Gigi D’Alessio. Il nuovo scatto condiviso dalla Tatangelo sui suoi account social testimonia innanzitutto la splendida forma della cantante sorana, che appare in smagliante forma fisica in un outfit total blue jeans.

Tatangelo festeggia il compleanno del figlio

Con lei il suo primogenito, Andrea, avuto da Gigi D’Alessio all’epoca del loro amore. Gigi che dal canto suo è da poco diventato papà per la quinta volta. Proprio la nascita di Francesco, che Gigi ha avuto con la sua attuale compagna Denise Esposito, aveva messo un po’ di malinconia ad Anna, che ospite a Verissimo non aveva fatto mistero della delusione di aver appreso della cosa solo dai media.

I 12 anni di Andrea e torna il sorriso di Anna

Tuttavia il compleanno di Andrea ha rimesso in sesto la bussola emotiva di Anna, con quella foto da cui tra l’altro si evince la somiglianza del 12enne con Luca D’Alessio in recente cimento musicale nella scuola di Amici, che il padre Gigi ebbe dalla ex moglie storica, Carmela Barbato.