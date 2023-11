Nessuna rivalità tra Annalisa e Elodie stando a quanto dice la cantante rossa di capelli.

L’intervista di Annalisa

Durante una puntata del Gialappa’s Show l’attrice Brenda Lodigiani, nel corso di un’imitazione, ha ironizzato su una presunta rivalità tra le due cantanti, come a suggerire che le due si contendano il primato di regina del pop italiano.

Ecco come Annalisa ha commentato la cosa in una recente intervista in radio: “Quando vedo che mi imitano scatenano in me stupore. Sinceramente mai mi sarei aspettata l’imitazione. Avevo visto la prima puntata e pensavo accadesse una volta sola e fosse finita lì. Invece un personaggio stabile.”

Non esiste alcuna rivalità

Continua la cantante di Bellissima dicendo che non è vero nulla, non c’è alcuna rivalità, è tutto fatto per ridere. Chiarisce che qualcuno può immaginare questa rivalità con Elodie, ma nei fatti non esiste.

D’altronde Annalisa in questo ultimo anno, tra il matrimonio e la sua carriera artistica, è stata molto concentrata su se stessa. Dice infatti: “Sono felicissima, è stato un anno incredibile, spero di andare avanti così anche se è tosta. Ci sono periodi bellissimi come questo e bisogna goderseli fino in fondo, senza fermarsi.”