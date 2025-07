Anne Burrell, svelata la causa della morte: l’autopsia non lascia spazio a ...

La tragica scomparsa di Anne Burrell ha scosso profondamente il pubblico e i suoi fan in tutto il mondo. Dopo giorni di attesa e numerose speculazioni, sono arrivati i risultati dell’autopsia che hanno svelato la causa ufficiale della sua morte.

Anne Burrell morta a 55 anni: il ritrovamento e il dolore della famiglia

Lo scorso 17 giugno, Anne Burrell è stata trovata priva di sensi e incosciente nel suo appartamento di Brooklyn, New York.

Volto noto di Food Network e conduttrice di programmi come Il Peggior Cuoco d’America e Secrets of a Restaurant Chef, la chef ha lasciato un vuoto immenso nella sua famiglia: il marito Stuart Claxton e i quattro figli.

In un breve comunicato rilasciato al magazine People, i suoi cari l’hanno ricordata come una persona amata da tutti, la cui presenza illuminava ogni ambiente e che ha toccato con il suo calore milioni di persone nel mondo.

Sin dai primi momenti, la scena ha sollevato dubbi: accanto al corpo della chef, adagiato sul pavimento della doccia, sarebbero state trovate numerose pillole.

Anne Burrell, rivelata la causa della morte: i risultati dell’autopsia

A oltre un mese dalla sua morte, TMZ ha reso noti i risultati dell’autopsia, confermati anche da fonti della NBC. L’esame medico-legale ha stabilito che la causa del decesso è stata un’intossicazione acuta provocata dalla combinazione di difenidramina, etanolo, cetirizina e anfetamina, farmaci e sostanze che, assunte insieme, possono avere effetti pericolosi e imprevedibili.

Anne Burrell si trovava da sola in bagno al momento della tragedia e avrebbe ingerito un’ingente quantità di pillole. Il marito, accorso tempestivamente, ha tentato una rianimazione cardiopolmonare su indicazione dei soccorritori, ma per la chef non c’era ormai più nulla da fare.

La donna, 55 anni, lascia il marito Stuart, il figlio Javier, la madre Marlene, la sorella Jane con i suoi figli e il fratello Ben. La sua scomparsa ha lasciato un segno profondo nel mondo culinario, con numerosi colleghi e amici che hanno espresso cordoglio e ricordato il suo contributo in televisione e nella gastronomia.