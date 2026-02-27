Annunciati i vincitori della settima edizione dei “TRT World Citizen Awards”

Nati nel 2017 all’interno della visione di TRT orientata a “inspiring positive change” e considerati uno dei suoi più importanti progetti di responsabilità sociale, i TRT World Citizen Awards sono stati assegnati per la settima volta quest’anno.

Con il tema “Inspiring Positive Change”, i premi di quest’anno rendono omaggio a protagonisti del cambiamento a livello globale, con il Lifetime Achievement Award assegnato all’architetto italiano Raul Pantaleo per aver promosso l’architettura come strumento di equità sociale e rinascita.

Istanbul – Nati nel 2017 all’interno della visione di TRT orientata a “inspiring positive change” e considerati uno dei suoi più importanti progetti di responsabilità sociale, i TRT World Citizen Awards sono stati assegnati per la settima volta quest’anno. I premi, conferiti a persone provenienti da diversi Paesi del mondo che, nei rispettivi ambiti, ampliano il beneficio sociale su scala globale, contribuiscono a condividere le loro storie con il pubblico internazionale e a favorire la diffusione di un cambiamento positivo.

Ad oggi, 31 persone provenienti da 17 Paesi diversi sono state insignite dei TRT World Citizen Awards. La settima edizione della cerimonia si è svolta a Istanbul il 13 febbraio, con la partecipazione di Emine Erdoğan, moglie del Presidente Recep Tayyip Erdoğan.

La partecipazione di Emine Erdoğan

Emine Erdoğan, moglie del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, ha dichiarato che i TRT World Citizen Awards rappresentano un progetto di grande valore.

Ospite d’onore della cerimonia e incaricata di aprire l’evento, Emine Erdoğan ha sottolineato che, dal 2017, i TRT World Citizen Awards costituiscono un’iniziativa di alto profilo, capace di richiamare l’attenzione sulle questioni globali e di accrescere la consapevolezza su temi di rilevanza internazionale. Ha evidenziato come il progetto riesca a unire persone che, in ogni parte del mondo, si oppongono all’ingiustizia, difendono la dignità umana e si impegnano a rendere la vita migliore, rimarcando al tempo stesso che l’iniziativa rappresenta una forte espressione della linea editoriale di TRT, da sempre orientata alla ricerca della verità e al sostegno della verità in ogni circostanza.

Al termine degli interventi, Sobacı ha consegnato a Emine Erdoğan un oggetto di design inciso con un versetto, come dono commemorativo.

E’ necessario costruire un quadro narrativo equo

Il Direttore della Comunicazione Presidenziale, Burhanettin Duran, ha sottolineato l’importanza di costruire un quadro narrativo equo.

Intervenendo alla cerimonia dei TRT World Citizen Awards, Duran ha evidenziato come nel mondo convivano, allo stesso tempo, gravi problemi umanitari e livelli molto elevati di prosperità.

Ringraziando TRT per il ruolo svolto nel servizio pubblico radiotelevisivo, Duran ha spiegato che la Direzione delle Comunicazioni è impegnata a raccontare la posizione virtuosa fondata sui valori della Turchia, a contrastare le ingiustizie e a produrre narrazioni e prospettive alternative. Ha infine ribadito la necessità che emerga un quadro narrativo giusto ed equilibrato, sottolineando che l’impegno dell’istituzione è orientato proprio al raggiungimento di questo obiettivo.

Il Direttore Generale di TRT Sobacı: “TRT si impegnerà a rendere visibili le storie delle persone”

Nel suo discorso di apertura della cerimonia, il Direttore Generale di TRT Mehmet Zahid Sobacı ha dichiarato che i TRT World Citizen Awards rappresentano una piattaforma in cui vengono valorizzate idee positive, azioni concrete e “cuori coraggiosi”. Ha sottolineato come questa iniziativa consenta a molte persone impegnate a favore dell’umanità di essere conosciute più da vicino e di ispirare gli altri.

Sottolineando che la Turchia prosegue il proprio impegno sotto la guida del Presidente Recep Tayyip Erdoğan, Sobacı ha ricordato come TRT, in qualità di emittente pubblica nazionale, operi con il massimo impegno in questa direzione. Ha infine ribadito che la famiglia TRT continuerà a impegnarsi per rendere visibili le storie di chi porta avanti questi valori, per far sì che le loro voci vengano ascoltate.

Premi assegnati ai vincitori

Il premio “World Citizen of the Year” è stato assegnato a Yahya Barzaq, fotografo di Gaza che, prima del conflitto, si occupava di ritratti familiari e che, durante la guerra con Israele, ha documentato il conflitto per raccontare al mondo ciò che stava accadendo. Barzaq ha perso la vita negli attacchi israeliani del 30 settembre 2025. Il riconoscimento è stato ritirato dalla madre, Yousra Barzaq, e consegnato da Emine Erdoğan, moglie del Presidente Recep Tayyip Erdoğan.

Il “Lifetime Achievement Award” è stato assegnato all’architetto italiano Raul Pantaleo, che interpreta l’architettura non solo come espressione estetica, ma come strumento di solidarietà e di rinascita, sviluppato in risposta alle disuguaglianze sociali.

Nella categoria “Communicator”, sono stati premiati Ibtihal Aboussaad e Vaniya Agrawal per aver assunto una posizione chiara sulle responsabilità etiche legate all’uso dell’intelligenza artificiale nel settore tecnologico. Il premio “Youth” è stato invece conferito all’attivista ambientale nigeriana Amara Nwuneli.

Il premio “Educator” è stato consegnato dal Direttore Generale di TRT Mehmet Zahid Sobacı a Rudayna Abdo, per aver reso l’educazione digitale accessibile a bambini rifugiati e in condizioni di svantaggio.

Il premio “Accessibility” è stato assegnato a Joohi Tahir, per il suo contributo nel generare un cambiamento duraturo in tema di inclusione e accessibilità all’interno delle comunità musulmane.