Le previsioni meteo confermano la tendenza dell’ultimo periodo, ossia una nuova era climatica per l’Italia, caratterizzata sempre più da eventi estremi, tra ondate di caldo eccezionale a violenti temporali.

Le previsioni meteo: in arrivo anticiclone africano con picchi di 40°

Tale situazione si configura con l’imminente arrivo di Pluto, un anticiclone africano che lascia spazio a un’altra settimana di caldo intenso.

Come riportato da 3BMeteo, la cellula di alta pressione porterà temperature massime sopra media già da oggi, lunedì 23 giugno. L’anomalia si accentuerà poi nel corso dei giorni con valori che potranno salire a livello locale fino a 10°C superiori alle medie stagionali per l’ultima decade di giugno.

Meteo: le previsioni per oggi, lunedì 23 giugno

La giornata di oggi vedrà tempo bello e soleggiato su gran parte della Penisola, fatta eccezione della zona alpina e prealpina dove nella seconda parte della giornata, al pomeriggio, potranno svilupparsi dei temporali. Non è escluso che qualche fenomeno possa arrivare fino alla Pedemontana e l’alta pianura Lombardo Veneta. Le temperature in aumento sono quelle al Centro Nord, Sardegna e Puglia con massime sull’Isola fino a 37°, fino a 35°C in Emilia Romagna, con afa elevata e diffusa.

Meteo: le previsioni per martedì 24 giugno

La giornata di domani sarà ancora più stabile, con il sole che sarà dominante sebbene un po’ di nuvolosità bassa potrà interessare i litorali tirrenici soprattutto al primo mattino. La nuvolosità convettiva pomeridiana si manifesterà occasionalmente sui rilievi ma senza riuscire a portare fenomeni, eccetto alcuni occasionali, in Appennino. Per quanto riguarda le temperature, vi sarà un lieve e ulteriore innalzamento. Tutta l’Italia sarà sopra media fatta eccezione per la costa ligure e quella campana dove l’afa sarà molto accentuata, con punte di 38°C in Sardegna e in Puglia.

Meteo: le previsioni per mercoledì 25 e giovedì 26 giugno

Tra mercoledì e giovedì si attende il passaggio di un veloce impulso instabile che potrebbe portare qualche rovescio al Nordovest già da mercoledì sera/notte e proseguire poi la sua marcia entro giovedì anche sul resto del Nord. I settori più interessati sembrerebbero essere Alpi, Prealpi, Pedemontana e alta Val Padana, seppure non si esclude che i fenomeni possano raggiungere verso sera anche i settori di media e bassa pianura. Sul resto d’Italia domineranno sole e caldo in ulteriore intensificazione. Mercoledì si attendono punte di 40°C sul Tavoliere.

Meteo: le previsioni per venerdì 27 giugno e il weekend

Tra venerdì e il weekend l’anticiclone africano verrà gradualmente sostituito da quello delle Azzorre. Si prevede generale stabilità sull’Italia con sole ovunque e scarsa instabilità convettiva pomeridiana sulle Alpi. Le temperature saranno in contenuto calo, seppure ancora sopra media con afa elevata.