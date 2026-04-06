Anticiclone subtropicale e temperature da fine maggio: cosa aspettarsi per Pasquetta

L'Italia sperimenta giorni di bel tempo e valori termici elevati dovuti a un anticiclone subtropicale persistente: poche nubi in Liguria e possibili cambiamenti dopo il 9-10 aprile

Le festività pasquali si presentano sotto un cielo sorprendentemente stabile: al posto dei consueti acquazzoni primaverili, una vasta area di alta pressione sta portando condizioni prossime a quelle estive su gran parte della penisola. Questo periodo di bel tempo è determinato da una massa d’aria calda e persistente che sta innalzando i termometri, con valori che in alcune zone interne si avvicinano ai 26-27°C, tipici di fine maggio o inizio giugno.

La situazione è stata analizzata dal meteorologo Federico Brescia, che descrive una struttura anticiclonica fuori dall’ordinario: una formazione con tratti oceanici che si è integrata con aria di origine nordafricana, dando vita a una vera e propria bolla di calore. Nel breve periodo la stabilità dovrebbe mantenersi, mentre un possibile cambio delle condizioni è previsto come tendenza verso il 9-10 aprile.

Origine e caratteristiche dell’alta pressione

La configurazione che domina l’Europa meridionale può essere definita come un anticiclone ibrido. In pratica, una circolazione che mantiene la base tipica delle depressioni atlantiche azzorriane ma che, sul Mediterraneo, si è alimentata con correnti calde subtropicali provenienti dal Nord Africa. Il risultato è una struttura solida che limita l’ingresso di perturbazioni ordinarie in questo periodo; in pratica, la pressione alta crea una sorta di «coperchio» atmosferico che favorisce il soleggiamento e valori termici elevati.

Composizione dell’aria e impatto sul clima locale

L’apporto di aria subtropicale determina un riscaldamento secco nelle aree interne, dove il terreno e le valli possono riscaldarsi rapidamente. Questo porta giornate gradevoli per attività all’aperto. Allo stesso tempo, la presenza di tale massa d’aria amplifica gli scarti termici stagionali: si passa rapidamente da condizioni invernali a fiammate di calore, un fenomeno che gli esperti associano anche agli effetti di lungo periodo del riscaldamento globale, che accentua la variabilità e l’intensità degli episodi meteorologici.

Cosa succederà nei prossimi giorni: previsioni per le regioni

Nel dettaglio, le giornate centrali della settimana di Pasqua mostrano cieli prevalentemente sereni e temperature sopra la media. Per Lunedì 6 è previsto tempo soleggiato al Nord con caldo fino a 25-26°C nelle zone interne, mentre al Centro il sole dovrebbe portare punte simili fino a 25°C. Il Sud vedrà condizioni ampiamente soleggiate e temperature miti. Martedì 7 manterrà il bel tempo: al Nord prevale il sole con qualche nube in Liguria, al Centro bel tempo e al Sud una prevalenza di cieli sereni. Mercoledì 8 la stabilità rimane sostanzialmente invariata, con leggere annuvolamenti sulle Marche e qualche nube in più in Romagna, ma senza fenomeni significativi.

Possibile evoluzione oltre l’8-9 aprile

Le proiezioni segnalano una tendenza a un cambiamento a partire dal 9-10 aprile, quando l’arrivo di correnti più fresche da nord potrebbe introdurre instabilità su diverse regioni. Al momento si tratta di un’ipotesi plausibile ma non ancora consolidata: gli aggiornamenti dei modelli nei prossimi giorni chiariranno se si tratterà di una breve parentesi instabile o dell’inizio di una fase più duratura di tempo variabile.

Le eccezioni: il caso della Liguria e della maccaja

Non tutto il Paese beneficia in ugual misura del sole: la Liguria è l’esempio più evidente di come il mare possa modificare il quadro atmosferico. Con il richiamo di correnti umide da sud che scorrono sulla superficie marina ancora fredda, si forma la classica maccaja, ossia una coltre di nubi basse e stratificate che limita il soleggiamento e mantiene temperature più contenute sulla costa. A Genova, per esempio, le massime difficilmente superano i 18°C nelle giornate interessate da questo fenomeno, creando un contrasto netto con l’entroterra immediato.

Per chi organizza escursioni o gite fuori porta durante Pasquetta, il consiglio è di informarsi sulla situazione locale: nelle vallate interne il clima sarà secco e caldo, ideale per attività all’aperto, mentre lungo la fascia ligure e altri litorali interessati dal mare freddo è possibile trovare condizioni più fresche e uggiose.

Implicazioni e considerazioni finali

La persistenza di un anticiclone subtropicale in questo periodo primaverile rappresenta un esempio di come le dinamiche atmosferiche possano produrre fasi di caldo anomalo. Gli esperti sottolineano che la rapida alternanza tra eventi freddi e ondate di calore è coerente con i segnali attesi in un clima che si sta riscaldando: il cambiamento climatico agisce come moltiplicatore dei contrasti. Nel breve termine, però, la raccomandazione è semplice: godersi le giornate di sole, con attenzione alle previsioni aggiornate se si pianificano attività in montagna o lungo le coste dove la situazione può variare.