Antigua e Barbuda, il mix perfetto tra natura, cultura e opportunità di investimento. Ce ne parla l’ambasciatore Dario Item.

Antigua e Barbuda da tempo lavorano per attirare investimenti stranieri per sviluppare il turismo con una serie di iniziative volte a favorire l’imprenditorialità nel settore.

Antigua e Barbuda è un arcipelago del Mar dei Caraibi, un paradiso tropicale che offre ai visitatori una pace surreale, tra spiagge bianche di sabbia, acque cristalline e una natura incontaminata. Dalla moda al cinema, Antigua e Barbuda è diventata una meta ambita per molte star nazionali e internazionali, come Silvio Berlusconi, Giorgio Armani e la famiglia Del Vecchio, che hanno deciso di fare della loro casa un angolo di paradiso in queste isole.

Ma non solo: il governo di Antigua e Barbuda da tempo lavora per attirare investimenti stranieri per sviluppare il turismo con una serie di iniziative volte a favorire l’imprenditorialità nel settore. Come ha dichiarato l’ambasciatore Dario Item, che rappresenta Antigua e Barbuda in Spagna, Monaco e Liechtenstein ed è rappresentante permanente dell’OMT (Organizzazione Mondiale del Turismo) “Antigua e Barbuda rappresentano un’eccellente opportunità di investimento, grazie al suo mix unico di fattori politici, economici, sociali e tecnologici”.

In viaggio verso Antigua e Barbuda

L’arcipelago di isole che compone Antigua e Barbuda si trova nelle piccole Antille, e ciascuna isola si presenta ai visitatori con le sue particolarità e unicità. Ciò che le accomuna è la pace surreale che si respira sulle spiagge di finissima sabbia bianca, le acque trasparenti e la natura selvaggia delle foreste tropicali.

Antigua è l’isola più grande dei Caraibi e ospita la maggior parte della popolazione del Paese. La sua capitale, St Johns, è una città vivace e attraente con mercati, musei, gallerie d’arte, chiese e monumenti storici. Antigua è rinomata per le sue spiagge, tra le più belle dei Caraibi, ma offre anche attrazioni culturali come il Nelson’s Dockyard, un porto storico del XVIII secolo.

Barbuda, invece, è più piccola e meno popolata, ma è rinomata per le sue spiagge deserte, la natura incontaminata, la ricca flora e fauna e alcuni dei resort più belli del mondo.

Antigua e Barbuda: una meta per nuovi investitori

Come ha sottolineato l’ambasciatore Item, Antigua e Barbuda sono diventate una meta sempre più popolare per i turisti e gli investitori di tutto il mondo. Queste isole dei Caraibi offrono molto più della bellezza naturale e sono attrattive per una serie di motivi.

Innanzitutto, Antigua e Barbuda godono di una stabilità politica a lungo termine e di un sistema giuridico ben strutturato. La sicurezza e l’accoglienza dei visitatori sono una priorità elevata, garantendo una piacevole esperienza ai turisti. La popolazione locale, che parla fluentemente inglese, è altamente istruita, rendendo l’interazione con i visitatori una piacevole e proficua esperienza.

“Il Paese ha una lunga storia di stabilità ed è riconosciuto come uno stato di diritto. Il basso tasso di criminalità è un importante indicatore sia delle caratteristiche della popolazione locale che dell’eccellente prevenzione e sorveglianza del governo e della polizia, che rendono il Paese un luogo sicuro in cui vivere e investire”, ha spiegato l’ambasciatore Item.

Il Paese inoltre offre condizioni favorevoli anche sotto il profilo dei collegamenti e delle infrastrutture. L’aeroporto internazionale VC Bird di Antigua è uno dei più moderni e ben serviti dei Caraibi, il che lo rende un punto di ingresso ideale per i viaggiatori internazionali. Inoltre, Antigua e Barbuda offrono infrastrutture ICT all’avanguardia, garantendo una solida connessione internet e altri servizi digitali di alta qualità.

Sono molte le iniziative mirate con cui il governo di Antigua e Barbuda sta lavorando per attirare investimenti stranieri nel settore turistico, tra cui una serie di incentivi fiscali per incentivare gli investitori stranieri, come esenzioni fiscali fino a 20 anni, tassi agevolati sui prestiti e una tassa ridotta sul reddito delle persone fisiche. Le Free Trade Zones offrono ulteriori vantaggi fiscali alle imprese straniere e l’Antigua and Barbuda Investment Authority si dedica a promuovere l’investimento straniero nel Paese, facilitando la loro integrazione nella comunità locale.

L’ambasciatore Dario Item ci ha spiegato che “Le aziende del settore turistico possono beneficiare di alcune agevolazioni e importare prodotti senza pagare tasse di importazione e massimizzare i loro profitti. Questo grazie al fatto che la nostra legislazione prevede delle vere e proprie free zone, ovvero delle zone a regime fiscale agevolato, che garantiscono l’esenzione totale dalle imposte per un periodo di almeno 10 anni. Queste free zone permettono inoltre di portare personale dall’estero, sia per la costruzione che per la gestione degli hotel e delle altre strutture ricettive. Il governo di Antigua e Barbuda inoltre garantisce un processo semplificato per l’ottenimento dei necessari permessi di lavoro”.

La stabilità politica ed economica di Antigua e Barbuda sono i fattori chiave che rendono il Paese particolarmente attrattivo per gli investimenti. La sua valuta, il Dollaro dei Caraibi Orientali, ha un tasso di cambio fisso con il dollaro americano, garantendo la stabilità monetaria per gli investitori. Il programma di cittadinanza per gli investitori, chiamato CIP (Citizenship by Investment Program), consente ai cittadini stranieri di ottenere la cittadinanza del Paese investendo in alcune attività specifiche.

In conclusione, Antigua e Barbuda rappresentano una destinazione turistica unica e affascinante, con una cultura vibrante e una natura incontaminata, come è ben raccontato sul sito ufficiale dell’ambasciata embassy.ag o nel portale dedicato agli investimenti antiguabarbuda.com. Il settore turistico offre grandi opportunità per gli investitori, con progetti di sviluppo in corso per migliorare l’infrastruttura turistica del Paese e creare nuovi posti di lavoro. Gli investitori stranieri possono sfruttare le numerose opportunità offerte dal Paese, contribuendo allo sviluppo economico dell’isola e creando opportunità per la popolazione locale.