In una mossa audace e innovativa, il Genoa ha aperto la fase pubblica di investimento, suscitando un’entusiasmante risposta dalla comunità degli investitori. Questa iniziativa, che ha fatto seguito al periodo riservato agli utenti pre-registrati, ha visto un afflusso massiccio di fondi che ha superato ogni aspettativa. In poco tempo, il bond del Genoa ha raccolto oltre 3,5 milioni di euro, mostrando un forte interesse da parte di centinaia di investitori, sia grandi che piccoli.

Questi numeri sono davvero impressionanti se consideriamo che ora resta disponibile solo meno del 30% della quota iniziale di 5 milioni di euro per raggiungere l’obiettivo finale stabilito dal club. Ci troviamo, dunque, di fronte a una corsa contro il tempo, dato che resta solamente una settimana al termine del periodo di offerta.

Obiettivi e Aspirazioni del Genoa con questi Fondi

Le risorse accumulate attraverso questo bond saranno utilizzate per un progetto molto ambizioso: la realizzazione di un innovativo centro sportivo. Questa infrastruttura avrà lo scopo di promuovere e sostenere le attività delle giovanili del Grifone e della squadra femminile, diventando un polo di riferimento per l’intera comunità calcistica e sportiva della zona.

Il Genoa Bond rappresenta non solo un’opportunità di investimento ma anche un impegno concreto per sostenere lo sport e le nuove generazioni. È strutturato come un prestito obbligazionario, garantendo agli investitori un tasso di interesse fisso annuo per 5 anni, oltre alla restituzione integrale del capitale al termine del periodo.

Dettagli del Bond e Vantaggi per gli Investitori

Il Genoa ha chiaramente definito le condizioni del bond, rendendolo attraente per una vasta gamma di investitori:

Un tasso di interesse del 9% fisso annuo, che viene erogato ogni anno in occasione dell’anniversario della data di emissione.

Una durata complessiva di 5 anni, al termine dei quali gli investitori vedranno restituito il loro capitale.

L’investimento può partire da un minimo di 1.000 euro, con la particolarità di non avere un limite massimo.

Oltre a questi termini di base, il Genoa ha introdotto una serie di benefici esclusivi, correlati ai diversi livelli di investimento:

Gli investitori che scelgono di investire 5.000 euro o più (limitati a 500) avranno l’onore di vedere il proprio nome inciso sul “wall of fame” del nuovo centro sportivo.

Coloro che portano sul tavolo 15.000 euro o più (limitati a 100) riceveranno un invito per due persone all’evento di lancio del centro sportivo, offrendo un’esperienza esclusiva e memorabile.

Gli investitori che contribuiscono con 50.000 euro o oltre avranno accesso a un pacchetto privilege personalizzato, da definire in collaborazione con la dirigenza del club.

È importante notare che questi privilegi sono cumulativi. Ad esempio, un investitore che contribuisce con 15.000 euro beneficerà sia dell’invito all’evento di lancio che della presenza sul “wall of fame”. Tuttavia, dato l’interesse mostrato, è probabile che questi benefici esclusivi vengano assegnati rapidamente, seguendo l’ordine delle richieste completate.

In conclusione, l’emissione del Genoa Bond rappresenta una straordinaria opportunità non solo per gli investitori ma anche per il club e la comunità. Con questi fondi, il Genoa dimostra la sua determinazione a investire nel futuro, offrendo al contempo un ritorno attraente a chi sostiene questo nobile progetto.