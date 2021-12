Criptovaluta.it: record di utenti per il sito italiano d’informazione sulle criptovalute

Una crescita esponenziale di utenti per il sito che si rivolge sia agli investitori professionisti che ai privati interessati alle criptovalute

Il settore criptovalutario è ormai un ecosistema variegato di soluzioni tecnologiche innovative, non solo un insieme di crypto token speculativi su cui investire. Oggi il mercato è caratterizzato da numerose novità, dagli NFT alla finanza decentralizzata, dalle metavalute ai prestiti crypto, un’evoluzione continua che sta suscitando un forte interesse da parte di investitori, appassionati e semplici curiosi.

Dopo un 2020 record anche il 2021 è stato un anno particolarmente positivo per le criptovalute, con un numero sempre maggiore di persone che investono nelle monete digitali e le usano per pagamenti e altre operazioni. Tuttavia, nonostante la notorietà, non sempre sono chiari i meccanismi che regolano il comparto criptovalutario, un settore in cui è fondamentale un approccio consapevole e informato attraverso fonti attendibili e di qualità.

In Italia il sito criptovaluta.it è riuscito a conquistare la fiducia degli utenti che vogliono informarsi sulle criptovalute, ottenendo un riscontro incredibile da parte delle persone interessate al mondo dei crypto token e delle tecnologie blockchain. Il portale d’informazione, fondato e gestito dalla Alessio Ippolito Srl, ha registrato una crescita al di sopra di ogni possibile previsione durante il 2021, a dimostrazione della qualità del progetto e della professionalità garantita agli utenti.

Tutti i numeri della crescita di criptovaluta.it nel 2021

Nel 2021 il sito criptovaluta.it è stato premiato dagli utenti con una crescita esponenziale, acquisendo una visibilità straordinaria considerando come le criptovalute siano ancora oggi una tematica abbastanza di nicchia. Rispetto al 2020 il portale ha incrementato del 2000% i visitatori unici, arrivando 2,79 milioni di persone, con 9 milioni di visite totali in aumento del 4700% in confronto allo scorso anno.

Ancora più elevata è la crescita delle pagine viste dagli utenti, con un incremento del 5000% rispetto al 2020 e 12 milioni di pagine consultate dagli utenti. Un dato significativo riguarda il 97% di visite da parte di utenti localizzati in Italia, un aspetto che rende criptovaluta.it differente da tutti gli altri competitors italiani e un vero e proprio punto di riferimento per il settore delle criptovalute in Italia.

La risposta positiva degli italiani sul tema delle criptovalute è senz’altro un motivo di orgoglio per la Alessio Ippolito Srl, testimoniato sia dalla crescita record di visitatori e contenuti letti, sia dai tantissimi feedback positivi rilasciati dagli utenti in questi ultimi 12 mesi. Ovviamente si tratta appena dell’inizio per criptovaluta.it, sito web che nel 2022 proporrà tante novità per offrire un supporto completo alle persone che vogliono investire e informarsi sulle criptovalute.

Il progetto di criptovaluta.it: informazione di qualità e professionalità

Fin dalla sua creazione criptovaluta.it è stato un progetto incentrato su due aspetti fondamentali: la qualità dell’informazione messa a disposizione degli utenti e la professionalità della comunicazione. Lo staff del portale infatti è composto da veri professionisti tra cui l’analista Gianluca Grossi, con un’attenzione accurata ai contenuti proposti per assicurare informazioni utili, attendibili e imparziali, proposte in maniera trasparente con un linguaggio semplice ma preciso.

Criptovaluta.it infatti si rivolge sia agli investitori professionisti di criptovalute, sia alle persone che vogliono semplicemente conoscere meglio il mondo blockchain e criptovalutario. Nell’offerta editoriale sono presenti news sempre aggiornate con una copertura globale degli avvenimenti più importanti, ma anche guide, approfondimenti, recensioni e contenuti incentrati sulla sicurezza e la protezione degli utenti contro i rischi e le truffe nel settore criptovalutario.

D’altronde, la maggior parte dei lettori online di criptovaluta.it sono persone fidelizzate, ovvero utenti che dopo aver conosciuto il portale tornano con frequenza a leggerne i contenuti pubblicati, con un tasso di ritorno davvero elevato rispetto agli standard del settore. Si tratta della prova più importante sulla qualità del progetto editoriale, poiché dimostra l’affidabilità garantita agli utenti che decidono di continuare ad usare il sito com principale fonte di informazione sulle criptovalute.

Le prospettive per le criptovalute e criptovaluta.it

Per quanto riguarda il mercato delle criptovalute il 2021 è stato un altro anno record, con la crescita sostenuta di Bitcoin e soprattutto l’accelerazione di Ethereum, una tecnologia sempre più efficiente e matura al centro della rivoluzione crypto. Anche diverse criptovalute emergenti hanno acquisito un’elevata notorietà nel 2021, specialmente i progetti legati alla finanza decentralizzata DeFi come Uniswap, ChainLink e Aave.

In questo anno sono emerse anche questioni importanti come la sostenibilità delle criptovalute, in particolare legata alle attività di mining e alla gestione delle reti blockchain, con una svolta green per molti progetti e una maggiore attenzione all’impatto ambientale da parte dei protagonisti del settore criptovalutario. Il 2022 potrebbe essere l’anno della maturità per Bitcoin e company, confermando i risultati raggiunti negli ultimi anni.

In questo scenario criptovaluta.it continuerà ad offrire un supporto essenziale per chi vuole informarsi sul mondo delle criptovalute, proseguendo nella linea editoriale che ha garantito un successo straordinario del progetto fino a questo momento. Ovviamente non mancheranno le novità, con nuove iniziative legate alla formazione professionale, all’innovazione tecnologica e all’ampiamento dell’organico per sostenere la crescita del portale.