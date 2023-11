In Italia, le aziende stanno acquisendo una maggiore consapevolezza riguardo ai benefici che derivano dall’adozione della digitalizzazione, tra cui un notevole miglioramento dell’efficienza operativa (35%), la creazione di nuove competenze e profili professionali (38%) e il contributo alla promozione della sostenibilità (23%).

Ciononostante, la semplificazione dell’accesso e la riduzione della complessità amministrativa per gli aiuti agli investimenti tecnologici restano imperativi. Oltre il 40% degli imprenditori che hanno tratto vantaggio dai sostegni finanziari li hanno ritenuti essenziali per le loro scelte di investimento in tecnologia, sostenendo così il potenziamento dell’intero ciclo di valore dell’azienda.

Questi risultati emergono da uno studio realizzato da Kantar in collaborazione con TeamSystem, focalizzato sulle priorità degli imprenditori riguardo alla revisione degli incentivi legati all’Industry 4.0 (Piano Transizione 4.0) e agli investimenti chiave nella digitalizzazione e nell’innovazione.

In questa situazione, il 70% delle società è a conoscenza del concetto di quarta rivoluzione industriale, ma soltanto il 50% ha familiarizzato con il Piano di Transizione 4.0. Le imprese di dimensioni maggiori e il settore commerciale mostrano una comprensione più estesa.

Emergono comunque importanti sfide. Il 42% delle aziende vuole semplificazioni e incentivi più forti per investimenti digitali, il 18% suggerisce di includere investimenti cloud nel Piano Transizione 4.0, mentre il 17% propone una “Silicon Valley” italiana per startup e imprese innovative con agevolazioni fiscali.

Sostenibilità ESG nelle aziende italiane: consapevolezza limitata ma opportunità di crescita

Per quanto riguarda la tematica ESG (Ambiente, Società e Governance), invece, la consapevolezza è limitata, soprattutto tra le Piccole e Medie Imprese (PMI).

In effetti, soltanto il 15% delle società ha preso provvedimenti per migliorare il proprio rating ESG, evidenziando la limitata familiarità con questo aspetto. Nonostante ciò, tra coloro che ne sono consapevoli, la propensione a adottare nuove iniziative raggiunge il 64% tra le imprese con un organico di oltre 10 dipendenti.

“Ora riteniamo sia fondamentale far evolvere questo approccio dedicato principalmente ai beni strumentali e integrare le azioni regolatorie e di sostegno all’economia digitale con misure che siano di stimolo alla diffusione del Cloud, delle piattaforme software e dell’AI trasversalmente a tutti i settori industriali e dedicati a tutte le imprese delle filiere, di ogni dimensione, dal grande player alle PMI”, sostiene Federico Leproux, CEO di TeamSystem. “Il digitale rende le nostre imprese più produttive, genera nuove competenze e professioni e aiuta nel percorso verso la sostenibilità”.