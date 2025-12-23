Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21.30, andrà in onda “Cena di Natale – Festa della cucina italiana”, con Antonella Clerici alla conduzione. Ecco i super ospiti della serata.

Antonella Clerici e la Cena di Natale: si celebra la cucina italiana

Dopo l’ingresso della cucina italiana nel patrimonio Unesco, è tempo di festeggiare.

Questa sera in diretta su Rai 1 a partire dalla 21.30 andrà infatti in onda “Cena di Natale – Festa della cucina italiana”, con Antonella Clerici alla conduzione. Una serata evento con un menù inerente al Natale e alle feste, tra tradizioni e usanze. In uno studio dall’atmosfera natalizia, tanti saranno gli ospiti d’eccezione, per una puntata davvero imperdibile. Scopriamo insieme chi saranno i super ospiti.

Antonella Clerici e la Cena di Natale su Rai 1: i super ospiti

Come detto, questa sera evento speciale in Rai con “Cena di Natale – Festa della cucina italiana” con Antonella Clerici. Diversi gli ospiti presenti per questa serata evento per celebrare la cucina italiana: Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano e il Piccolo Coro di Caviano, Alfio Bottaro, Massimo Bottura, Peppone Calabrese, Antonino Canavacciuolo, Clementino, Carlo Conti, Salvatore De Riso, Maddalena Fossati, Mons. Mauro Gambetti, Gianluca Gazzoli, Michela Giraud, Maurizio Lastrico, Fulvio Marino, Alberto Matano, Enzo Miccio, Gianni Morandi, Nek, Noemi, Daniele Persegani e Belen Rodriguez.