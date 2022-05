Ospite di Da Noi a Ruota Libera, Antonella Elia ha inaspettatamente raccontato di aver avuto un aborto spontaneo e di aver perso il suo bambino.

Antonella Elia, rivelazione shock: “Ho perso il mio bambino per un aborto spontaneo”

Antonella Elia è stata ospite di Francesca Fialdini a Da Noi a Ruota Libera. In questa circostanza, l’attrice e conduttrice televisiva che ha preso parte al Grande Fratello Vip e poi è stata giudice a La Pupa e il Secchione Show ha svelato uno dei drammi più devastanti affrontati nella sua vita. La showgirl, infatti, ha raccontato di aver subito un aborto spontaneo.

Durante la sua partecipazione al GF Vip, Antonella Elia aveva raccontato che uno dei suoi più grandi rimpianti era quello di non essere riuscita a diventare madre.

Nello studio di Da Noi a Ruota Libera, tuttavia, l’attrice ha aggiunto un nuovo particolare rispetto alla mancata maternità, raccontando non solo dell’aborto spontaneo ma anche delle parole del compagno che hanno esasperato il dolore provato per la perdita.

Parlando con Francesca Fialdini, infatti, la donna ha spiegato: “Ho provato ad avere un figlio ma l’ho perso, non si è sviluppato il battito del cuore. Lui ha pensato che non fossi biologicamente programmata per avere figli”.

Nel raccontare l’episodio, Antonella Elia ha scelto di non esplicitare l’identità del compagno con il quale aveva concepito il bambino ma è apparso piuttosto chiaro che non si trattasse del suo attuale compagno, Pietro Delle Piane.