Grande spavento per l'influncer, avvicinata da un uomo che aveva in mano una bottiglia rotta.

Venerdì 9 giugno 2023, Antonella Fiordelisi si è trovata coinvolta in uno spiacevole episodio, che ha raccontato nelle sua storie di Instagram.

Antonella Fiordelisi avvicinata da un uomo con una bottiglia rotta

Antonella Fiordelisi era appena tornata a Roma dopo un evento a Parigi, quando, in stazione, è stata avvicinata da uomo ubriaco, che aveva in mano una bottiglia rotta. “Per fortuna, è venuto subito il tassista. Non mi ha fatto nulla. Ero sola, non è la prima volta che mi succede. L’ultima volta, a Milano, un altro pazzo sotto casa“, ha spiegato l’influencer.

La crisi tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Intanto, continua a far discutere la storia tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Secondo alcuni fan, l’influencer avrebbe fatto capire che i due stanno vivendo un periodo di crisi tramite una frase in cui parlava del suo desiderio di essere valorizzata. Inoltre, i due non si sono più fatti vedere insieme sui rispettivi social. A detta di altri, i due vorrebbero, invece, solo far parlare di sé.

Donnamaria continua a tacere, ma Fiordelisi a Roma è stata ospitata dalla madre dello speaker di Radio Zeta, tranquillizzando i fan della coppia.

