Temptation Island ha reso nota la prima coppia che parteciperà all’edizione 2023 del reality. Come informa FanPage, Temptation Island andrà in onda su Canale 5 dal prossimo 26 giugno. Tornano le avventure, le passioni e gli “intrighi” degli innamorati che prenderanno parte al programma. Le loro relazioni saranno messe a dura prova dai tentatori e dalle tentatrici presenti sul luogo; sarà vero amore? Lo show ha presentato la prima coppia tramite un video condiviso sui social: Gabriela e Giuseppe.

Temptation Island: Gabriela e Giuseppe fidanzati da 7 anni

Il video di presentazione parla della storia d’amore di Gabriela e Giuseppe, fidanzati da 7 anni. È stata la stessa ragazza a raccontare alla produzione del suo compagno. Lo scorso gennaio Gabriela ha scoperto che Giuseppe si era iscritto a un sito di incontri: “A gennaio 2023 ho scoperto che si era iscritto di nascosto ad un sito di incontri, però per sbaglio, dal mio numero. Mi arrivò un messaggio su Whatsapp con scritto “Ciao stasera dobbiamo vederci”. Ma che scemo, a stento sa parlare italiano, si faceva chiamare “American boy””.

Ci saranno anche dei vip?

Appuntamento al 26 gennaio per la decima edizione di Temptation Island che dovrebbe avere come partecipanti solo coppie comuni e non vip. Tuttavia sul web circolano già delle indiscrezioni e secondo Alessandro Rosica tra i tentatori ci sarebbe Daniele Schiavon, ex corteggiatore di Uomini e Donne.