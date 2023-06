La conduttrice Mara Venier ha presentato "Una voce per Padre Pio", nonostante il lutto per la morte del genero, ma ha puntualizzato: "È registrata"

In queste ore la conduttrice di Domenica In, Mara Venier, è stata colpita da un importante lutto. Il genero e marito della figlia Elisabetta Ferracini, Pier Francesco Forleo è scomparso prematuramente a 61 anni.

Nonostante ciò, nella serata di venerdì 9 giugno è andata in onda su Rai 1 “Una voce per Padre Pio”, programma che vede al timone proprio la conduttrice. Onde evitare fraintendimenti, la conduttrice ha tenuto a fare una precisazione con una storia su Instagram.

Mara Venier, conduce “Una voce per Padre Pio” a poche ore dal lutto. La precisazione sui social

Alla luce del lutto, in molti si sono chiesti se la puntata sarebbe stata rimandata. Mara Venier ha provveduto tuttavia a fare (giustissimi) aggiornamenti sui social: “La trasmissione in onda stasera è stata registrata mercoledì”, anche per evitare critiche da parte di spettatori che potrebbero chiedersi perché non abbia rispettato il lutto o dedicato un pensiero al genero scomparso.

“Ti ho voluto bene come un figlio”

Mara Venier aveva salutato così il genero nelle scorse ore: “Pier, sei stato un genero meraviglioso. Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ed io ti ho voluto bene come un figlio…Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce. Riposa in pace”.