Antonella Fiordelisi incontra Fabrizio Corona: "Sembravi obesa al GF Vip"

Antonella Fiordelisi, subito dopo il GF Vip, ha incontrato Fabrizio Corona, suo agente e mentore. L’ex re dei paparazzi si è lasciato andare a qualche battuta e ha promosso il fidanzato Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi incontra Fabrizio Corona

Durante la sua avventura al GF Vip, Antonella Fiordelisi ha parlato più volte di Fabrizio Corona. Appena finito il reality, l’ex schermitrice è andata a trovare il suo mentore, nonché titolare dell’agenzia di spettacolo Athena Agency. Il video del momento è stato condiviso sul canale Telegram dell’ex re dei paparazzi e i fan lo hanno reso virale.

La battuta di Fabrizio Corona ad Antonella Fiordelisi

Nel video dell’incontro apparso sui social si sente Corona esclamare ad Antonella:

“Sembrava obesa e invece è in forma”.

La Fiordelisi si limita a sorridere. Fabrizio si rivolge poi a Edoardo Donnamaria e ammette: “Invece lui è molto carino, amore. Molto, molto carino“.

Antonella e Donnamaria nella scuderia di Corona

Dopo l’incontro, Fabrizio Corona ha utilizzato il suo canale Telegram per parlare di Antonella ed Edoardo. A quanto pare, i Donnalisi sono l’unica coppia che, dopo il GF Vip, avrà successo. L’ex re dei paparazzi ha scritto: “Antonella Fiordelisi, appena uscita dal GF, è subito venuta a convivere a Milano, in corso Como, con il suo fidanzato Edoardo Donnamaria. (…) Unitevi al canale perché in esclusiva vi darò tutte le novità sui Donnalisi“. E’ chiaro che i due ex Vipponi sono entrati nella scuderia di Corona. La domanda sorge spontanea: sarà un bene?