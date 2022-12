GF Vip, Antonella tira in ballo Fabrizio Corona: "Tipo una rissa"

GF Vip, Antonella tira in ballo Fabrizio Corona: "Tipo una rissa"

GF Vip, Antonella tira in ballo Fabrizio Corona: "Tipo una rissa"

GF Vip, Antonella Fiordelisi tira in ballo Fabrizio Corona: la reazione di Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi, dopo l’ennesima lite con Daniele Dal Moro, ha tirato in ballo Fabrizio Corona.

Come ogni anno, al GF Vip spunta il fantasma dell’ex re dei paparazzi.

GF Vip: Antonella tira in ballo Fabrizio Corona

Anche se latita dai social perché gli bloccano un profilo al giorno, Fabrizio Corona riesce a stare sempre al centro dell’attenzione. Al GF Vip 7, anche se il suo nome non è stato scandito, Antonella Fiordelisi l’ha tirato in ballo. Dopo l’ennesima lite con Daniele Dal Moro, l’ex schermitrice si è chiusa in camera con Edoardo Donnamaria e si è sfogata un po’, parlando anche dell’ex re dei paparazzi.

Le parole di Antonella su F.C.

Parlando con Edoardo della lite con Daniele, Antonella ha dichiarato:

“Ma poi ti dico una cosa. Io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano a Daniele, fidati. Uno è F.C. No tu non sai che combinava se quello mi rispondeva così. Stavamo tipo ad una rissa. Perché a volte servono quelli un po’ così”.

Donnamaria, comprendendo subito il riferimento a Corona, ha sgranato gli occhi.

La reazione di Edoardo Donnamaria

Edoardo ha replicato:

“Uno buono quello… non è che sia un personaggio…“.

A questo punto, Antonella ha preferito mettere fine al discorso: “Eh appunto, meglio“.