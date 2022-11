Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia hanno avuto un acceso scontro nella casa del GF Vip.

La tensione è alle stelle nella casa del GF Vip e nelle ultime ore Antonella Fiordelisi ha avuto un acceso scontro con Micol Incorvaia.

Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia

Tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia non corre affatto buon sangue e nelle ultime ore la schermitrice si è scagliata contro la sorella di Clizia, colpevole secondo lei di aver abbracciato il suo ex, Edoardo Donnamaria, a sua insaputa.

“Non ti vergogni? Vieni qua a fare la vittima, che devo fare dobbiamo diventare migliori amiche? Quando io non ci sto abbracci lui, sei una ragazza furba” ha tuonato Antonella contro la sua coinquilina, mentre Micol ha replicato: “Ma perché te ne vai? Hai paura di guardarmi in faccia? Sembra che hai paura di affrontarmi”. “Non ho paura, non ti voglio guardare perché non mi interessa avere uno scambio con te, contatti o scambi di alcun tipo”

A seguire le due hanno avuto un faccia a faccia in giardino e, di nuovo, hanno deciso di troncare bruscamente la loro conversazione, evidentemente gelose dei loro rispettivi rapporti con Edoardo.

Micol e Edoardo: il chiarimento

Dopo lo scontro avuto con Antonella Fiordelisi, Micol si è recata anche da Edoardo per cercare di avere con lui un ulteriore chiarimento.

“Tu hai semplicemente sminuito e minimizzato, se ti fossi comportato in maniera naturale, le scene degli abbracci non sarebbero sembrate cose fatte di soppiatto”, ha detto la ragazza, a cui Edoardo ha risposto: “Non capisco il tuo atteggiamento, non posso comportarmi come mi comporterei se non ci fosse lei, dovevo dire che eravamo innamorati?”

In tanti si chiedono che piega prenderanno le cose tra i due e se ci saranno ulteirori sviluppi tra Antonella e Edoardo ora che Micol è entrata nella Casa più spiata d’Italia.