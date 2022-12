Antonino Canavacciuolo: cosa prevede e quanto costa il suo menù di Natale 2022

Il Natale, si sa, è per eccellenza il periodo dell’anno in cui ci concediamo qualche lusso e soddisfazione in più, soprattutto a tavola.

In Italia, la culla della cucina più apprezzata del mondo, le feste sono un’occasione per passare momenti di condivisione insieme ai parenti e agli affetti più cari, spesso intorno ad una tavola imbandita.

C’è chi, di norma, passa ore in cucina a preparare il pasto per il Cenone della Vigilia o il pranzo di Natale. Ma c’è anche chi decide di fare un investimento e godersi un grande pranzo o cena in un ristorante stellato.

Sapevate, a proposito, cosa propone il celebre giudice di Masterchef Antonino Canavacciuolo nel suo ristorante?

Il menù di Antonino Canavacciuolo per Natale 2022

Il ristorante Villa Crespi di chef Canavacciuolo di recente ha ottenuto la sua terza stella Michelin, quindi è davvero uno fra i migliori che potreste scegliere.

Questo il menù proposto per il pranzo del 25 dicembre nella struttura, riportato sul Gazzettino:

Stuzzichino dello Chef

Tartare di tonno, lime, acqua di mozzarella e cocco

Castagne, porro e baccalà

Plin alla genovese, cremoso al parmigiano, carne cruda

Triglia, cime di rapa, provola affumicata

Pre dessert

Dessert Villa Crespi

Panettone Cannavacciuolo,

Nabà e code di aragosta

Attenzione al prezzo, che non è per tutte le tasche: escluse le bevande il costo a persona è di circa 300 euro!