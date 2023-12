Continua il botta e risposta tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sull’affidamento della figlia Luna Marì. Dopo la minaccia di portare l’ex compagno in tribunale, la showgirl ha postato una nuova frecciatina contro l’hairstylist sui suoi profili social

Belen contro Antonino Spinalbese sull’affidamento della figlia Luna Marì

È guerra aperta tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez sull’affidamento della figlia Luna Marì durante le feste. A innescare la polemica tra i due ex è stato un post della showgirl argentina, pubblicato dopo alcune indiscrezioni diffuse negli ultimi giorni a mezzo social e dopo la foto che l’hairstylist ha condiviso su Instagram. Lo scatto, in particolare, ritrae Spinalbese con in braccio il suo cane la sera della Vigilia di Natale. A corredo dell’immagine, c’è la didascalia: “Auguri a tutti i papà”.

Da questo momento in poi, sta andando avanti un serrato scambio di battute a distanza tra i due ex con Belen che minaccia l’hairstylist di portarlo in tribunale e Spinalbese che contrattacca e tenta di difendersi.

La showgirl e il karma: “La gratitudine è una grande cosa”

Al momento, l’ex conduttrice de Le Iene è volata in Argentina insieme ai figli Luna Marì e Santiago e al nuovo compagno Elio Lorenzoni. Poche ore prima della partenza, a stretto giro dopo il post al vetriolo condiviso sul suo profilo Instagram, Belen ha lanciato una nuova frecciatina a Spinalbese, tirando in ballo il karma.

“E ricordatevi”, ha esordito Belen. “Nella vita, la gratitudine è grande cosa. Tenetelo bene in mente e state con i piedi per terra perché, se si perde umiltà e si spicca il volo (come avete visto negli ultimi giorni con le varie notizie che invadono le prima pagine dei giornali), ci si fa molto ma molto male”, ha concluso la showgirl.