Una nuova foto di Antonino Spinalbese ha subito attirato l’attenzione dei fan e dei media, grazie alla presenza di una ragazza misteriosa al suo fianco. L’immagine, condivisa sui social, ha fatto scattare immediatamente il gossip. Tra commenti curiosi e ipotesi, il mistero si infittisce e tutti si chiedono: chi è davvero la ragazza nella foto? Scopriamo insieme tutti i dettagli e gli indizi emersi online.

Antonino Spinalbese torna alla routine dopo la vacanza in Sardegna

Dopo una breve vacanza in Sardegna per festeggiare il compleanno della figlia Luna Marì, trascorsa insieme alla sua ex compagna Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese è tornato alla sua routine. L’hair stylist ha ripreso a condividere contenuti sui social, mostrando di essere impegnato tra lavoro e vita privata.

Nel suo ultimo post Instagram, però, spicca la presenza di una donna bionda ritratta mentre posa per lui, scatenando immediatamente il gossip e le speculazioni su una possibile nuova relazione, con molti utenti convinti di riconoscere la sua identità.

Antonino Spinalbese e la foto di una ragazza misteriosa: scoppia il gossip, chi è?

Da tempo Antonino non appare più in pubblico con la sua ex fidanzata, la tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez, con cui si sarebbe separato poco prima dell’estate. Nel frattempo, si è parlato di un possibile riavvicinamento con Elena Barolo, ex velina e sua compagna di avventura nel reality “The Couple”.

Nonostante lei abbia definito il loro rapporto “solo un’amicizia”, le foto condivise recentemente da Spinalbese sembrano confermare una frequentazione, dato che mostrano una donna bionda con capelli corti e nei sul collo, dettagli che coincidono con quelli di una foto pubblicata dalla stessa Barolo. Restano però dubbi se si tratti di un legame sentimentale, mentre lui continua a vivere lontano dai riflettori, dedicandosi soprattutto alla sua famiglia e al lavoro.