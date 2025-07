Torta, abbracci e qualche assenza che non è passata inosservata: il compleanno di Luna Marì ha acceso i riflettori su una delle famiglie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono ritrovati per celebrare la loro bambina, ma l’assenza di Cecilia ha scatenato interrogativi e indiscrezioni.

Belen e Antonino Spinalbese festeggiano Luna Marì

Sabato 12 luglio è stato un giorno speciale per Luna Marì, che ha compiuto quattro anni. Per l’occasione, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno messo da parte ogni distanza, unendosi per celebrare con affetto e complicità la loro bambina. La coppia ha organizzato una festa curata nei minimi dettagli, pensata esclusivamente per lei, con la presenza di amici intimi e familiari, tra cui la nonna Veronica Cozzani e il fratello maggiore Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino.

La location è stata trasformata in un vero e proprio regno incantato in stile Barbie, con decorazioni in rosa, palloncini sagomati e un’atmosfera da sogno. A rendere l’evento ancora più magico, l’arrivo a sorpresa di Elsa — il celebre personaggio di Frozen — che ha intrattenuto le piccole invitate con trucchi di magia, giochi e momenti di puro divertimento sul maxi gonfiabile a forma di castello di ghiaccio. Tra le principesse presenti anche Raperonzolo, per la gioia della piccola Luna e delle sue amiche.

Belen e Antonino Spinalbese festeggiano Luna Marì: l’assenza di Cecilia sotto i riflettori

Tra palloncini rosa, principesse Disney e una torta da sogno in stile Barbie, un dettaglio non è sfuggito agli occhi più attenti: all’esclusiva festa di compleanno di Luna Marì non sarebbero stati presenti né Cecilia né Jeremias Rodriguez. Un’assenza che ha sollevato più di una domanda, considerando la natura intima dell’evento e la centralità della famiglia per Belen.

Cecilia ha comunque scelto di fare gli auguri alla nipotina con una tenera dedica via social, accompagnata da uno scatto risalente al giorno della nascita della piccola:

“Quattro anni fa nasceva la “pippipesa” Luna. Buon compleanno bellissima, che Dio si prenda sempre cura di te”.

Da tempo si parla di un certo distacco tra Belen e Cecilia Rodriguez, con sempre meno apparizioni insieme e interazioni pubbliche. L’assenza di Cecilia e del fratello Jeremias al compleanno di Luna Marì ha riacceso i sospetti su una possibile tensione familiare. Belen, però, non ha lasciato spazio ai pettegolezzi: sui social ha condiviso solo momenti felici con Luna, Antonino e Santiago, lasciando parlare le immagini.