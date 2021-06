Antonino Spinalbese, l’ex fidanzata: “Belen? Con me è stata fuori luogo”

L'ex fidanzata di Antonino Spinalbese ha attaccato pubblicamente Belen Rodriguez, attuale compagna dell'hair stylist.

L’ex fiamma di Antonino Spinalbese, Chiara Maria Mannarino, ha svelato dei retroscena inaspettati su una telefonata intercorsa tra lei e l’attuale compagna dell’hair stylist: la showgirl argentina Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese: l’ex fidanzata

La giovane ex fidanzata di Antonino Spinalbese ha svelato alcuni retroscena inaspettati su una telefonata intercorsa tra lei e Belen Rodriguez, attuale compagna dell’hair stylist milanese nonché madre della sua prima figlia (in arrivo tra qualche settimana).

La ragazza – Chiara Maria Mannarino – ha dichiarato che sarebbe stata travolta da una vera e propria ondata di gossip quando il suo ex è stato paparazzato per la prima volta in compagnia della showgirl Argentina (durante una vacanza a Ibiza) e ha svelato che, dopo un suo post sui social, Belen le avrebbe telefonato di persona. “Ho scritto un messaggio sui social in cui ho detto: ‘Non mi sento inferiore a nessuno’.

Nella bufera, era un modo per difendermi, per dire: guardo avanti. E cosa è successo? Mi ha telefonato Belen“, ha svelato la ragazza, e ancora: “Belen mi ha invitato a non esternare pubblicamente certi miei pensieri che avrebbero potuto essere fraintesi, ma io ho trovato quella telefonata fuori luogo. Ho detto a Belen: ‘Scusami, perché mi chiami tu e non il mio ex se qualcosa non vi sta bene?’. A quel punto non ci siamo più sentiti”.

Antonino Spinalbese: la replica dell’ex

Per il momento Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese hanno preferito non replicare contro quanto affermato da Chiara Maria Mannarino, e del resto i due attualmente sembrano essere fin troppo presi dall’arrivo della loro piccola Luna Marie, la prima figlia attesa per la fine di giugno. I due diventeranno genitori dopo appena un anno d’amore, e Belen ha svelato di aver avuto un aborto spontaneo proprio all’inizio della sua frequentazione con Antonino (rimanendo poi di nuovo incinta un mese più tardi).

Antonino Spinalbese: la nuova vita accanto alla showgirl

Oggi Antonino Spinalbese sembra essere più felice che mai accanto a Belen Rodriguez e a proposito del loro amore lui stesso ha confessato:

“È la persona più sincera che abbia mai conosciuto, è una donna che accetta la felicità e che trova il lato bello in ogni cosa. Mi ha dato così tanto amore che adesso penso sia giusto volerlo. Vengo da una famiglia dove ci sono stati tradimenti da parte di mio padre. Fin da piccolo mi sentivo come lui e pensavo che avrei avuto una vita come la sua. Per questo non volevo sposarmi e non volevo figli. Ma Belén mi ha fatto capire che non sono così, mi ha fatto credere nella famiglia”, ha rivelato.