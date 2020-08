La nuova fiamma di Belen Rodriguez è Antonino Spinalbese: lo sfogo dell'ex fidanzata di lui via social.

Mentre Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità accanto all’hair stylist milanese Antonino Spinalbese, l’ex fidanzata di lui – Chiara Maria Mannarino – si è sfogata a mezzo social per una cosa che non le sarebbe andata giù.

Antonino Spinalbese: l’ex fidanzata

La liaison tra Belen Rodriguez e il giovane hair stylist Antonino Spinalbese infiamma i social, e ovviamente la liaison è giunta anche alle orecchie dell’ex fidanzata dell’air stylist, Chiara Maria Mannarino. La ragazza sarebbe stata travolta dagli articoli che parlano della liaison e dalle foto della showgirl argentina in compagnia del suo ex, cosa che ovviamente non le avrebbe fatto granché piacere. Chiara ha assicurato che lei e Antonino si sono lasciati mesi fa, ma che comunque non le farebbe piacere dover vedere in continuazione il suo ex (seppure tramite social) ora che la loro storia è giunta al termine.





“Non è piacevole aprire Instagram e ritrovarsi in esplora 1800 foto e articoli che lo ritraggono con qualcun altro. Questo in una situazione normale non accadrebbe e dopo una rottura dà parecchio fastidio, ma non posso prendermela con Instagram – Zucky poi ti chiamo e ne parliamo in privato.

Per il resto vi assicuro che sono così fiera della persona che sono che non mi sento da meno a nessuno”, si è sfogata la ragazza a mezzo social. Insomma, tra lei e l’hair stylist sarebbe ormai storia chiusa mentre per quanto riguarda Belen Rodriguez sono tanti a voler sapere quali saranno gli ulteriori sviluppi con Antonino (specie visto che la storia con Gianmaria Antinolfi è naufragata dopo appena qualche settimana).