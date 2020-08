I dettagli sulla rottura tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi svelati dalla ex fidanzata di lui.

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si sono frequentati per pochissimo tempo, prima di dirsi addio. La ex fidanzata storica dell’imprenditore, Mariela, ha svelato un retroscena della relazione al settimanale Chi. La loro storia è finita molto presto, forse perché Belen Rodriguez ha ancora bisogno di tempo dopo la rottura improvvisa con Stefano De Martino.

I due, dopo un romantico weekend a Capri e uno ad Ibiza, hanno deciso di interrompere la loro frequentazione.

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi

Mariela ha confermato la fine della storia tra Belen e Antinolfi, ma ha aggiunto che lui ci è rimasto davvero moltissimo. Secondo la donna “ci proverà ancora con lei“. “È venuto a piangere da me” ha spiegato la donna, che è sicura che il suo ex non mollerà la presa e tenterà ancora di riconquistare la showgirl argentina.

Mariela è stata insieme ad Antinolfi per quattro anni, per cui non si può dubitare delle sue parole, perché lo conosce molto bene e lo ha visto stare molto male per la Rodriguez.





L’unico rimprovero di Mariela è il fatto che per Gianmaria l’amore “non è una cosa seria” e questo potrebbe essere un dettaglio che non è piaciuto molto neanche a Belen Rodriguez.

Si è molto parlato di una Belen malinconica e di un possibile riavvicinamento con Stefano De Martino. Alcune coincidenze sui social network hanno fatto pensare ad una profonda nostalgia del loro matrimonio. Per il momento, però, i due sono ufficialmente single, anche se non è detta l’ultima parola.