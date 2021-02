Belen Rodriguez ha confessato di aspettare il suo secondo bebè che, secondo lei, potrebbe essere femmina.

Belen Rodriguez ha confermato la sua seconda gravidanza e ha rivelato i dettagli di questi primi mesi d’amore con Antonino e sull’arrivo del suo secondo bebè che, secondo lei, sarebbe una femmina.

Belen Rodriguez incinta: i dettagli

Belen ha finalmente confermato la sua seconda gravidanza al quinto mese e ha rivelato che, secondo lei, Santiago avrà una sorellina: “Penso che sia una bimba, lo sento da quando ho saputo di essere incinta”, ha dichiarato la bella argentina.

Nelle scorse settimane i rumor sulla sua gravidanza erano diventati sempre più insistenti, specie da quando sui social in tanti avevano notato un braccialetto anti nausea al suo polso.

Lei stessa ha confessato che la gravidanza non sarebbe per lei una condizione semplice, e che per questo non vedrebbe l’ora di avere finalmente il suo bebè tra le braccia: “A parte le nausee non sono una di quelle mamme che “vede la luce”: per me la gravidanza è faticosa, il cambiamento fisico non è una cosa semplice, non vedo l’ora di partorire e avere mio figlio in braccio”, ha confessato.

Antonino Spinalbese, di cui la showgirl si è detta più innamorata che mai, è entusiasta per la notizia e a quanto pare i due avrebbero desiderato avere un bambino fin dall’inizio della loro relazione (iniziata appena 8 mesi fa, all’indomani della seconda rottura tra la showgirl e Stefano De Martino). Secondo i rumor in circolazione Belen e Antonino avrebbero anche scelto il nome per la loro bambina che, nel caso fosse femmina, dovrebbe chiamarsi “Tabita”.

La coppia è al settimo cielo per la novità e ovviamente i fan dei social non vedono l’ora di saperne di più.