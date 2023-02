Antonio Conte si deve operare d'urgenza per rimuovere la cistifellea. Il tecnico del Tottenham si ricovera, come riportato dallo stesso club londinese

Antonio Conte deve operarsi d’urgenza.

Tutto è già pronto, il tecnico del Tottenham sta per ricoverarsi. A riportare la notizia lo stesso club londinese.

Antonio Conte si opera d’urgenza: “Soffre di forti dolori addominali”

Antonio Conte dovrà essere operato d’urgenza. Tutto è già stato preparato. Il tecnico del Tottenham si ricovera per sottoporsi ad un intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea. A dare la notizia è stato il club londinese, che ha anche specificato che questa decisione è stata presa in seguito a forti dolori addominali provati dall’allenatore.

L’esito dei controlli diagnostici e il consulto medico hanno permesso di chiarire il suo quadro clinico e stabilire il percorso di cure che dovrà affrontare.

La diagnosi di colecistite

“Antonio Conte recentemente si è ammalato riportando forti dolori addominali. Dopo una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a un intervento chirurgico per l’asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza” si legge nella nota ufficiale della società londinese.

Il tecnico avrà sicuramente bisogno di qualche giorno per riprendersi dopo l’intervento, per questo la sua presenza in panchina domenica prossima è in dubbio. Non si sa ancora se sarà presente in campo per il match contro il Manchester City di Pep Guardiola oppure se assisterà alla partita da remoto.